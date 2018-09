FERIE: I fjor ble sommerferien tilbrakt på rehabilitering – i år dro hele familien til Kypros. Familien Knudsen består av Stine og Kristian, og de to barna Olivia (3) og Audun (6). Foto: Privat

Kristian hadde «golfball»-aneurisme i hjernen – reddet av sjelden metode i USA

INNENRIKS 2018-09-16T13:05:34Z

Etter en mislykket operasjon i Norge var det bare to sykehus i verden som kunne redde tobarnsfaren Kristian Knudsen (35) fra Alta. – Håpet var at han skulle komme tilbake i live, sier kona Stine Knudsen.

Publisert: 16.09.18 15:05 Oppdatert: 16.09.18 15:15

I 2006 ble det oppdaget en aneurisme i hjernen til Kristian Knudsen fra Alta . Aneurisme er en utposning på blodåren, som avhengig av størrelse, står i fare for å sprekke. Knudsens var på størrelse med en golfball.

Hadde den sprukket, ville det stått om livet. For åtte år siden fikk Knudsen operert en stent rundt aneurismen. I juni 2017 ble han imidlertid operert på nytt, fordi stenten hadde løsnet.

– Tida etter operasjonen husker jeg ikke i det hele tatt. Men jeg var apatisk, kunne ikke snakke og ikke gå, forteller Knudsen.

Operasjonen hadde vært mislykket, og en annen blodåre i hjernen hadde kommet til skade. Det utløste et hjerneslag. Etter noen kritiske uker på Rikshospitalet , fulgte uker med opptrening på Tromsø sykehus.

– Jeg måtte lære meg alt det grunnleggende om igjen, alt man trenger for å leve, rett og slett.

Knudsens aneurisme ligger tett på hovedpulsåren i hjernen. Ettersom operasjonen på Rikshospitalet hadde vært mislykket, hadde ikke legene i Norge noen andre muligheter til å hjelpe ham uten for stor risiko. Kun to sykehus i verden kunne utføre den avanserte operasjonen han behøvde – et i Japan og et i USA .

– Ettersom japansk ikke er mitt sterkeste språk, besluttet vi å dra til Phoenix i Arizona, sier Knudsen.

Det nervepirrende året

Rundt juletider fikk de beskjed om at turen til Phoenix og operasjonen på Barrow Neurological Institute ble dekket av norske myndigheter.

Selv om Knudsen har kjent til aneurismen siden 2006, er det kun det siste året de har fryktet for fremtiden. Kristian Knudsens kone, Stine Knudsen, beskriver det som et mareritt.

– Vi har jo to små barn, og å leve i uvissheten om vi hadde en fremtid som familie, har vært helt forferdelig. Jeg har fortalt barna at pappa har et sår i hodet som man ikke kan putte plaster på. Vi håpet jo at både mamma og pappa ville komme hjem fra USA, sier hun.

– Veier risiko opp mot hverandre

Pål Rønning er nevrokirurg ved Rikshospitalet, og var med på turen over Atlanteren. Han forteller at det er omtrent en pasient annethvert år som sendes til utlandet for lignende operasjoner.

– Det dreier seg om en operasjon hvor man syr sammen blodkar seks til syv centimeter inne i hjernen. Det er ekstremt avansert, forteller han.

Rønning forteller at det alltid er en risiko ved slike operasjoner, og at det veies opp mot risikoen for at tilstanden forverres.

– Det er rett og slett en kvalifisert gjetning som gjøres. I Kristians tilfelle ble det vurdert på grunnlag av at han var veldig ung, og at ting hadde endret seg underveis, sier Rønning.

På spørsmål om det kan bli aktuelt å importere samme mulighetene til landet, stiller han seg tvilende.

– Sykehuset, Barrow, har spesialisert seg på denne operasjonen. De tiltrekker seg pasienter fra hele verden – men likevel er det ikke snakk om spesielt mange tilfeller. Selvsagt hadde det vært fantastisk å få dette til Norge, men det er et begrenset volum av pasienter, forteller Rønning.

Tida etter

Den 19. april ble Kristian Knudsen operert. Deretter fulgte et andre mindre inngrep. 1. mai satt de på flyet på vei til Norge igjen.

– Da legen kom ut fra operasjonsstua og fortalte at operasjonen var «a hundred percent success», begynte jeg å gråte av glede. Det var en helt ubeskrivelig følelse, forteller Stine Knudsen.

Hjerneslaget i 2017 har ifølge Kristian selv gitt ham noe redusert hukommelse. Utover det gjorde operasjonen i USA ham frisk for godt. Nå ser han frem til å komme seg tilbake på jobb for fullt.

– Kapasiteten min har naturlig nok vært litt redusert de siste månedene, men det begynner å komme seg.

Stine Knudsen forteller at de er svært takknemlige, og at de nå bruker hver anledning til å gjøre hyggelige ting.

– Det føles som vi har levd ni liv det siste året. Vi håper at vår historie kan bidra til at flere norske pasienter får hjelp i utlandet. Og nå lever vi hver dag, med middagsselskap, ferier og alt annet som gjør oss lykkelige, sier hun.

I etterkant av operasjonen sendte Barrow ut en pressemelding, hvor nevrokirurg Michael Lawton kommenterte inngrepet, ifølge Altaposten:

– Hans aneurisme lå veldig dypt inne i hjernen, noe som gjorde det vanskelig å behandle. Vi brukte en sjelden metode som involverer både åpen kirurgi og lite invasiv kirurgi for å fjerne aneurismen trygt. Svært få kirurger kan utføre denne typen operasjon, uttalte kirurgen.