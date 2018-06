Lørdag blir Sandra Bruflot etter alle solemerker gjenvalgt som Unge Høyres leder. Foto: Terje Pedersen/NTB

Unge Høyre-leder: – Gutter topper omtrent alle drittstatistikker som finnes

Publisert: 22.06.18 22:32

Støyen etter metoo-sakene har så vidt stilnet i Unge Høyre. Nå må guttene i partiet begynne å heve røsten, mener leder Sandra Bruflot.

Å slåss for likestilling og rettferdighet for jenter betyr ikke at guttene blir glemt, understreket Unge Høyre -lederen i sin tale til ungdomspartiets 54. landsmøte, som startet på Gardermoen fredag.

– Når noen på dette landsmøtet for eksempel snakker om kvinners rett til å bestemme over egen kropp – så betyr ikke det at vi har glemt at gutter topper omtrent alle drittstatistikker som finnes, sier Bruflot.

Brette opp ermene

Hun mener det er på tide at ungdomspartiet bretter opp ermene for guttene som faller utenfor.

– Gutta burde begynne å snakke om det som er vanskelig. Det burde gjøre dere eitrende forbanna at det er gutta som faller fra i skolen, som havner i Nav-kø i stedet for i arbeid, som havner på kjøret, som er sterkt overrepresentert i fengsel, som taper retten til å være sammen med barna sine, og ikke minst at det er gutta som topper selvmordsstatistikken, sa Bruflot, som erkjenner at for noen i partiet er metoo-saken ennå ikke over.

– Det sitter her inne, i hjertet, og det kommer til å gjøre det en stund til. Og det er helt greit.

Advarer moderpartiet

Bruflot advarer også moderpartiet mot å slutte å føre Høyre-politikk.

– Når kommune etter kommune med høyrepolitikere innfører eiendomsskatt, da har de glemt at de skal føre Høyre-politikk, sier Bruflot, som også er kritisk til kommunalt samarbeid med Arbeiderpartiet, SV eller Rødt.

– Da burde vi vurdere om de skal få beskjed om å se seg om etter et nytt parti. Vi kan faktisk ikke sitte og se på at Høyre blir et parti som lar makt for maktens skyld bli viktigere enn hvilken politikk man fører, slår Unge Høyre-lederen fast.

Olje og cannabis

På landsmøtet skal Unge Høyre vedta nytt prinsipprogram. Blant spørsmålene ungdomspartiet skal ta stilling til, er om Norge fortsatt skal være et monarki, legalisering av cannabis, ja eller nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, samt en ny klima- og miljøpolitikk.

Sandra Bruflot ble leder i Unge Høyre etter at metoo-saken felte den valgte lederen Kristian Tonning Riise. Hun stiller til gjenvalg lørdag og er innstilt av valgkomiteen.