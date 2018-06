HJERTELIG HÅNDTRYKK: Anniken Huitfeldt tok imot Jens Stoltenberg da han var på offisielt besøk til Stortinget som Natos generalsekretær i februar i år. Til venstre for Huitfeldt står komitemedlemmene Christian Tybring-Gjedde (Frp) og Michael Tetzschner (H). Foto: Stortinget

Huitfeldt antydet Jens-comeback som Ap-leder i lukket møte med amerikansk admiral

Publisert: 15.06.18 23:24

INNENRIKS 2018-06-15T21:24:27Z

I et møte bak lukkede dører med amerikanske forsvarstopper, antydet Anniken Huitfeldt at Jens Stoltenberg (59) kan komme til å gjøre comeback på toppen av Arbeiderpartiet høsten 2020.

I 2020 er Stoltenbergs tid som generalsekretær i NATO over, og det er ett år til neste stortingsvalg.

Et eventuelt comeback for Stoltenberg som partileder vil bety at den sittende lederen, Jonas Gahr Støre , som ble valgt i 2014, går av som partileder i Norges største parti før stortingsperioden er over.

Selv vil ikke Anniken Huitfeldt kommentere hendelsen overfor VG.

– Jeg kommenterer ikke hva som blir sagt i interne møter, sier hun.

I en tekstmelding til VG fredag kveld tilføyer Huitfeldt:

«Når vi har utenlandske gjester spøker jeg ofte med at Jens Stoltenberg var ordinært medlem av denne komiteen før han dro til Nato», skriver Huitfeldt.

F-35

Men VG får bekreftet fra flere kilder at Huitfeldt ikke bare én gang, men to ganger, fastslo at Stoltenberg igjen kunne bli leder i Ap.

Den spesielle situasjonen oppstod ved åpningen av et møte i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, som Huitfeldt leder, onsdag klokken 11.

En delegasjon på fire amerikanere stilte i komitéens møterom, anført av viseadmiral Mathias Winter, sjefen for det gigantiske amerikanske jagerfly-programmet F-35.

Temaet var nettopp jagerfly, den største investeringen det norske forsvaret har gjort i moderne tid.

VGs kilder forteller at da Huitfeldt introduserte seg selv overfor den amerikanske delegasjonen, understreket hun at hun representerte Ap.

Jens-comeback

Deretter påpekte hun at den tidligere lederen i hennes parti nå er generalsekretær i Nato, forsvarsalliansen Norge bygger sin sikkerhetspolitikk på, og hvor USA er klart viktigste medlem.

Alle skvatt imidlertid til da Huitfeldt så sa at det ikke var usannsynlig at Stoltenberg vil komme tilbake til Norge og igjen ta over ledelsen av Ap og landet.

VGs kilder understreker at Anniken Huitfeldt sa dette i en tildels humoristisk tone, men at det i den krisesituasjonen Ap nå befinner seg i, likevel kunne fremstå som et politisk signal.

Flere av de norske politikerne som satt i møtet begynte å le av Huitfeldts utsagn.

Skapte forvirring

Men amerikanerne ble forvirret av både Huitfeldts utsagn og den påfølgende latteren. De forstod ikke hva Huitfeldt mente.

Huitfeldt gjentok dermed det hun sa overfor amerikanerne, uten at viseadmiral Winther eller hans kolleger tilsynelatende forsto hva hun mente, fremholder VGs kilder.

Jonas Gahr Støre ønsker ikke å kommentere saken.

Tidligere statsråd, nå stortingsrepresentant fra Østfold, Ingjerd Schou (H) vil ikke kommentere hva som skjedde på møtet, men sier:

– Disse møtene er mellom komiteen og de vi inviterer. Det er, etter mitt syn, klokt å være ytterst formell, gjestfri og tenke nøye over hvordan man ordlegger seg. Det er ikke alle som har de samme referansene eller kjenner alle interne forhold, og dermed kan for eksempel humor bli misforstått, sier Schou.

En av dem som var tilstede, er Aps tidligere partisekretær Martin Kolberg. Han kommenterer opptrinnet slik:

– Dette er ingenting å legge vekt på. Anniken var høflig og ga en sosial respons på admiralens henvisning til Jens Stoltenberg. Ingen kan oppfatte det som ble sagt som noe annet enn det. Hvis noen gjør det, så er det ondsinnet og uriktig, sier Kolberg til VG.

Jens ble historisk

Jens Stoltenberg ble headhuntet til jobben som generalsekretær i NATO i 2014, etter initiativ fra USAs daværende president Barack Obama og Tysklands forbundskansler Angela Merkel.

Stoltenberg er siden blitt den første generalsekretæren i Natos historie som har fått to års forlengelse av sin mandatperiode.

Han sa dermed fra seg både jobben som leder i partiet og sitt verv som folkevalgt stortingsrepresentant, men avgangen var høyst frivillig, og ikke fordi partiet ikke ønsket ham som sin frontfigur lenger.

I den senere tid, ettersom Aps krise har vokst seg dypere og dypere, har et comeback for Stoltenberg blitt et stadig mer utbredt samtaleemne i engere kretser i Ap.

Blant dem som drømmer om et comeback for Jens, understrekes det at Stoltenberg vil være kun 62 år gammel høsten 2020 og at han i dag fortsatt er full av energi, motivasjon, fremstår pigg og skal ikke ha noen jobb-planer etter at Nato-oppdraget er fullført om to år.

Men bare det å snakke høyt om hvem som kan erstatte Jonas Gahr Støre, som ledet Ap til et ydmykende tap i stortingsvalget i fjor, er svært delikat og følsomt innad i Ap i disse dager.

Dersom Ap gjør et dårlig kommunevalg neste år, og Jonas Gahr Støre selv kommer til at han ikke er den rette til å lede Ap ved stortingsvalget i 2021, kan kravet om Stoltenbergs tilbakekomst vokse seg sterkt i Ap, sier en rekke kilder til VG.

De sier at han kan bli partiets redningsmann.

Ap har landsmøte på våren 2021, der Stoltenberg i så fall kan velges. Han vil også ha tid til å bli nominert på Oslo Aps stortingsvalgliste.

Anniken Huitfeldt er ingen hvem som helst i Ap. Tvert imot er hun en av partiets desidert mest sentrale politikere - som leder av kvinnenettverket siden 2007, tidligere statsråd i tre departementer og tidligere leder i AUF og sentralstyremedlem siden 2002.

Huitfeldts kommentarer om Stoltenberg denne uken er ikke første gang hun uttaler seg om fremtiden i Ap. I januar skrev VG om hvordan Huitfeldt under NHOs årsmiddag hadde slått fast at daværende sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen var «ferdig» i partiet.

Åtte dager etter at VG omtalte saken, fikk Huitfeldt rett: Amundsen sa opp .

Jens Stoltenberg var leder i Ap fra 2002 til 2014. Han var statsminister to ganger, fra 2000 til 2001 og fra 2005 til 2013. Før det var han både finansminister og nærings- og energiminister.

Viseadmiral Winther var i Norge for å besøke flybasen på Ørland, samt våpenfabrikken på Kongsberg som utvikler missilet JSM, som skal brukes ombord i norske F-35.