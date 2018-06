Trippeldrapet på Orderud: Hevder de har nye bevis

Publisert: 25.06.18 13:05 Oppdatert: 25.06.18 14:38

INNENRIKS 2018-06-25T11:05:40Z

ORDERUD GÅRD (VG) Per og Veronica Orderud har sonet 21 års fengsel for medvirkning til overlagt trippeldrap. Nå holder de pressekonferanse på Orderud gård.

Mandag holdt det fraskilte ekteparet Per og Veronica Orderud pressekonferanse på låvebroen på Orderud gård. Med seg hadde de privatetterforsker Tore Sandberg, som i flere år har jobbet for å få gjenopptatt saken mot ekteparet. Mange pressefolk har møtt opp.

Sandberg sier han har en rekke ulike punkter som han bygger begjæringen om gjenopptagelsen på - deriblant våpentekniske bevis, alternative motiver og flere mangler i etterforskningen.

Sandberg leste blant annet opp et anonymt brev sendt fra Sverige til politiet på Lillestrøm den 28. mai 1999. I brevet oppgis det både adresse og navn på en person som kan stå bak drapet. Brevet antyder også, ifølge Sandberg, at jugoslavisk mafia kan stå bak.

Ifølge Sandberg skal flere i Orderud-familien før drapene på gården ha mottatt trusler, også i form av brev.

– Jeg sier ikke at det å få et anonymt brev fra Sverige er et avgjørende bevis, men det burde i hvert fall etterforskes skikkelig.

Sandberg hevder også under pressekonferansen at han vet, basert på en rekke vitneforklaringer, hvem som skjøt de tre ofrene på Orderud Gård. Han ønsker ikke på nåværende tidspunkt å gå ut med navnet.

VG har vært i kontakt med Kripos under pressekonferansen. De sier at de foreløpig avventer med å kommentere saken.

Ønsker frifinnelse

Natt til pinseaften 1999 ble Kristian (80) og Marie (83) Orderud og deres datter Anne Orderud Paust (47) regelrett henrettet på Orderud gård i Sørumsand.

Trippeldrapet på Orderud gård Natt til pinseaften 1999 ble Kristian (80) og Marie (83) Orderud og deres datter Anne Orderud Paust (47) skutt og drept på Orderud gård i Sørumsand. Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt trippeldrap, Veronicas halvsøster Kristin Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel og Lars Grønnerød fikk 18 års fengsel. Både Nes herredsrett og Eidsivating lagmannsrett la til grunn at motivet for drapet var en årelang arvestrid mellom ekteparet Orderud og Per Orderuds foreldre. Ingen har blitt dømt for selve utførelsen av drapene. Alle fire anket til Høyesterett, men det var kun Kristin Kirkemos sak som ble tillat prøvet. Den ble likevel forkastet senere. Per og Veronica Orderud ble løslatt i januar 2015, mens Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble løslatt i henholdsvis 2011 og 2013.

Senere ble ekteparets sønn og svigerinne, Per og Veronica Orderud, dømt for medvirkning til trippeldrap sammen med Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød. De ble dømt til straffer mellom 16 og 21 års fengsel .

Etterforskningen klarte derimot aldri å avdekke hvem som faktisk utførte drapene på de tre, og trippeldrapet har dermed vært uløst i snart 20 år.

Ekteparet Orderud har hele tiden hevdet sin uskyld, og privatetterforsker Tore Sandberg har i flere år bistått dem i arbeidet med å få saken deres gjenopptatt .

Allerede i 2005 leverte de en foreløpig begjæring om å få saken gjenopptatt, men denne ble trukket i 2012.

Fredag leverte de en flere hundre sider lang begjæring til Gjenopptakelseskommisjonen, hvor de blant annet har navngitt en person de mener er gjerningspersonen bak trippeldrapet. Tore Sandberg mener at begjæringen inneholder helt nye bevis som han mener bør føre til frifinnelse av ekteparet Orderud.

Våpentekniske bevis mest sentrale

Et av de helt sentrale bevisene som blir pekt ut av privatetterforskeren er bevis knyttet til anskaffelse og overlevering av våpen.

Det ble brukt to ulike håndvåpen under drapene, og ofrene ble funnet med skuddskader fra både en 22 kaliber pistol og en 38 kaliber revolver. Våpnene er aldri funnet.

Ifølge dommen mot de fire ble det lagt til grunn at Kristin Kirkemo, på oppfordring fra ekteparet, julen 1999 kjøpte to pistoler som var stjålet fra en pistolklubb i Molde, som hun senere overleverte til ekteparet.

Ifølge Lars Grønnerøds forklaring ønsket derimot Per Orderud å bytte den ene pistolen mot et kraftigere våpen. Dommen legger til grunn at Lars Grønnerød byttet en revolver mot en av Per Orderuds pistoler våren 1999.

Under pressekonferansen sier Sandberg at han har bevis som sår tvil/tilbakeviser at våpenoverleveringen av drapsvåpenet fant sted.

Han kommer med kritikk av Kripos og politiet for å ha «avgitt falsk forklaring i retten». Dette fordi han mener at politiet må ha vært klar over at det angivelige drapsvåpenet ikke ble overlevert til ekteparet.

Ekteparet har hele tiden benektet både bestilling og bytting av våpen.

Det er blant annet denne overleveringen som Tore Sandberg mener å ha nye bevis knyttet til.