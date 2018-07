VARMT: Den neste uken byr på knallvær og høye badetemperaturer flere steder i landet. Foto: FRODE HANSEN, VG

Meteorologen: Over 30 grader flere steder i landet til uken

Publisert: 01.07.18 12:29

INNENRIKS 2018-07-01T10:29:00Z

Sommerens andre varmeperiode er godt i gang, og til uken er værvarselet malt gult flere steder i landet. – Jeg kommer til å huske dette som en knallsommer, sier meteorologen.

Både i Oslo, Bergen og Tromsø domineres værvarselet av knallvær i morgen. Og i Sør-Norge kan man glede seg over knallværet helt frem til neste helg.

– Er det ikke deilig! sier vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør ved Meteorologisk institutt til VG.

I Bergen skinner solen frem til midten av uken, mens Osloborgerne får godværet så langt langtidsvarselet rekker. Nordlendingene må derimot forte seg ut i solen, for der kan skyene komme allerede om et par dager.

Skattør tror det gode sommerværet vil vare ut hele uken flere steder i landet, med flere tropedager der gradestokken vil vise over 30 grader på østlandet.

– Vi får vente og se om det blir tropenetter også. Det ligger litt på grensen og ser ikke sånn ut nå, men det kan fort endre seg. Spesielt ute ved kysten, sier hun.

I går kunne meteorologene melde på Twitter at juni måned hadde gitt 38,8 mm regn og 2,7 grader høyere temperatur enn normalt.

Flere steder er derfor skogbrannfaren stor, og de anbefaler varme pølser på termos fremfor å tilberede over åpen flamme.

– Det er stor skogbrannfare med varsel i hele Østafjellsområdet. Det har vært lite nedbør i det siste, og spesielt nord i Hedmark og Oppland der faren for skogbrann nå er størst, sier Skattør.

Også på Vestlandet har det vært lite nedbør i det siste. Meteorologen mener det kan komme varsel for lokal skogbrannfare også der over de neste dagene.

Lavtrykk i nord

I løpet av tirsdagen kan det komme et lavtrykk med nedbør i Nordland, Troms og Finnmark, men plasseringen er foreløpig usikker.

Resten av landet vil derimot få strålende vær langt frem i tid, mener meteorologen.

– Vi har hatt to perioder med høytrykk denne sommeren, og det har vært veldig varmt i mai, og en juni-måned som har vært varmere enn normalt. Slike høytrykk pleier gjerne å vare i en uke eller to, men nå har det vart veldig lenge, sier Skattør.

Meteorologen er klar på at det er for tidlig å si noe om været i juli og august fordi usikkerheten er for stor. Men selv kommer hun til å huske sommeren som en skikkelig «knallsommer».

– Indre deler av Buskerud og Telemark kan fort bli de varmeste stedene til uken, det er de typiske stedene. Men det kan også bli ganske varmt på Vestlandet, sier hun.

Varmt i vannet

Flere steder i landet er også temperaturen i vannet på over 20 grader. På Lundebyvannet badeplass i Østfold ble det for eksempel målt 21 grader i vannet midt på dagen i går, ifølge Yr.no.

Også på Sjøstrand i Asker kan de badelystne kose seg med 21 grader i vannet, og badegjestene på Ølen i Rogaland hadde 17 grader i går ettermiddag.

Med det gode været den neste uken er det liten tvil om at badetemperaturen vil holde seg på det samme nivået, eller bli enda varmere.