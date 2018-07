Rettssak måtte utsettes fordi forsvareren sitter i varetekt

NTB

Publisert: 05.07.18 00:22

INNENRIKS 2018-07-04T22:22:36Z

Nylig måtte en rettssak i Nord-Troms tingrett utsettes med en noe uvanlig begrunnelse: Forsvareren er varetektsfengslet i en narkosak.

Forsvareren i saken, som skulle gått for retten i forrige uke, er en av de to tromsøadvokatene som er siktet for grov narkotikakriminalitet, skriver iTromsø .

Administrasjonssjefen i Nord-Troms tingrett sier at de to advokatene også er forsvarere i tre saker som skal opp i domstolen senere.

– Disse sakene er berammet til høsten, så det vil ikke skje noe spesielt med sakene foreløpig, forklarer han.

I tillegg skulle en av de varetektsfengslede advokatene være forsvarer i en annen grov narkosak, men der har klienten selv valgt å bytte forsvarer.

Domstolen vet ikke hvor mange slike bytter det er snakk om som følge av at de to advokatene er siktet.

De to advokatene ble pågrepet for to uker siden. Politiet holder kortene tett til brystet, men har bekreftet både ransakelser og beslag. Mandag skrev Nordlys at flere personer er pågrepet i saken.