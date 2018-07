NYE SØK: Truls Henrik Johansen har vært savnet siden 15. juni. Søket etter 23-åringen fortsetter i nye havområder fra og med lørdag. Foto: Svein-Arne Nilsen/Øksnesavisa

Politiet: – Gir ikke opp å finne savnede Truls Henrik (23)

Publisert: 12.07.18 15:50 Oppdatert: 12.07.18 17:39

INNENRIKS 2018-07-12T13:50:57Z

Politiet gjenopptar søket etter savnede Truls Henrik Johansen for fullt. Denne gangen ber de om bistand fra likhundene som bidro under søket etter Kim Wall.

Snart en måned har gått siden 23 år gamle Truls Henrik Johansen fra Øksnes i Nordland ble meldt savnet.

De aktive søkene i havet har hatt pause siden fredag i forrige uke. I mellomtiden har etterforskningen av hendelsesforløpet pågått for fullt.

Ber om bistand fra likhunder

Lørdag gjenopptar politiet søkene etter 23-åringen i nye havområder. Likhundene som ble brukt under søket etter Kim Wall skal bistå, melder vol.no. De spesialtrente hundene er i stand til å markere duftspor av lik som ligger under vann.

Avhør, elektroniske spor og analyser av hendelsesforløpet gir politiet grunn til å flytte søket.

LES OGSÅ: Savnetsaken i Øksnes: Vurderer svenske likhunder

– Politiet fortsetter søkene basert på den informasjonen som etterforskningen i dag tilsier. Søkene blir derfor flyttet til havområdene fra Svinøysundet og østover mot Myre, opplyser påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i Nordland politidistrikt i en pressemelding.

LES OGSÅ: Dro ut på havet med siktede rett etter at Truls Henrik Johansen forsvant

Tre personer er siktet i savnetsaken. To av de tre siktede, en 27-åring og en 38-åring, ble løslatt like før helgen . Den tredje personen, en 35 år gammel mann, sitter varetektsfengslet med brev- og besøksforbud fram til 19. juli. Han er siktet for uaktsomt drap eller for å ha forlatt noen i en hjelpeløs tilstand.

Truls Henrik Johansen fra Øksnes i Vesterålen ble meldt savnet 15. juni og er fortsatt ikke funnet . Johansen og de tre siktede dro ut i to småbåter. Begge båter skal ha gått på et skjær.