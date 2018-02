PENSJONSTOPP: Eldar Sætre kommer til å tjene mange millioner årlig - også som pensjonist. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Statoilsjefen kan gå av med pensjon i dag - og få 5,8 millioner årlig

Publisert: 22.02.18 16:19 Oppdatert: 22.02.18 17:57

INNENRIKS 2018-02-22T15:19:19Z

Mens de de med minst pensjon har rett på knappe 200.000 kroner årlig, får Statoil-sjef Eldar Sætre rundt 5,8 millioner.

Den 62 år gamle direktøren har en ytelsesbasert pensjonsordning i Statoil . Den kommer til å gi ham 66 prosent av grunnlønnen han har når han fyller 67 år. Han har også en avtale om tidlig pensjon fra fylte 62 år, men har valgt å fortsette som direktør likevel.

Det er fagbladet FriFagbevegelse som har gjort utregningen. De har sjekket direktørpensjonene i Norges 100 største selskaper.

Sætre er ikke alene om å ha høy pensjon. Det er flere høye beløp på listen, blant annet ville Telenor-sjef Sigve Brekke fått drøye 3,5 millioner årlig hvis han gikk av med pensjon nå, ifølge FriFagbevegelse.

Samtidig er den laveste satsen for minste pensjonsnivå ifølge NAV på 149.225 kroner årlig - altså omtrent 5.650.000 kroner mindre enn Sætre vil ha hvert år. Innenfor det laveste pensjonsnivået er det flere satser, den høyeste her ligger på 188.000 kroner.

Regjeringens forslag: Dette kan bli den nye pensjonen til 1,8 millioner nordmenn

De som tilhører det laveste pensjonsnivået er såkalte minstepensjonister, og har som regel jobbet lite og hatt lav lønn, og ikke opptjent tjenestepensjon.

Pensjonsekspert i NAV, Ole Christian Lien, forteller at gjennomsnittsinntekten for de over 67 år i Norge er 366.000 kroner. Det inkluderer også arbeidsinntekt. Hvis man bare regner på pensjon, tjente den gjennomsnittlige pensjonisten 315.000 kroner i 2016.

Dette snittet inkluderer mange minstepensjonister og eldre som ikke nødvendigvis har vært i full jobb hele livet. Tallet inneholder derfor en del nyanser, og det er rimelig å anta at snittet blir høyere de neste årene.

Men hvis man sammenligner Sætres pensjon som han ville fått hvis han pensjonerte seg ved 62 år, med andre 62-åringer, blir gapet større. De som tok ut pensjon ved fylte 62 år i 2017, fikk i gjennomsnitt 225.000 kroner i alderspensjon.

– Men da kommer tjenestepensjonen oppå den summen, og den varierer veldig, understreker Lien.

Konklusjonen hans er likevel klar; det er et voldsomt sprik mellom toppledere og vanlige lønnsmottakere - også på pensjonssiden.

– Får store ytelser når de ikke har ansvar lenger

– Dette er med på å øke forskjellene i Norge, og er en av driverne for at forskjellene vokser. Det er helt uakseptabelt at ledere i delvis statlig eide selskaper skal ha en så utrolig mye høyere lønn enn folk flest, sier stortingsrepresentant for SV, Kari Elisabeth Kaski.

Hun mener det er spesielt at ledere får avtaler som dette, som gjelder etter at de er ferdige i jobben.

– Det merkelige er at de får så store ytelser når de ikke har ansvaret lenger. På pensjonssiden ser vi også at andre folk i vanlige jobber taper hele tiden.

Hun får støtte av LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

– Pensjon er del av den samlede lønnspakken. Det er svært uheldig at forskjellene blir for store. Vanlige lønnsmottakere har i flere år vist måtehold, holdt igjen på kravene, tatt ansvar for bedriftenes konkurranseevne og bidratt til å få landet på fote igjen. Da forventer vi at lederne gjør det samme, skriver han i en e-post til VG.

Faktasjekk: Nei, asylsøkere får ikke maks pensjon uten å ha løftet en finger

Hun får støtte av LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

– Pensjon er del av den samlede lønnspakken. Det er svært uheldig at forskjellene blir for store. Vanlige lønnsmottakere har i flere år vist måtehold, holdt igjen på kravene, tatt ansvar for bedriftenes konkurranseevne og bidratt til å få landet på fote igjen. Da forventer vi at lederne gjør det samme, skriver han i en e-post til VG.

Faktasjekk: Nei, asylsøkere får ikke maks pensjon uten å ha løftet en finger

Statoil: – Konkurransedyktig, men ikke lønnsledende

Når VG tar kontakt med Statoil, kommenterer informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen saken på vegne av Sætre. Han sier til VG at Statoil forholder seg til retningslinjene staten har satt for lederlønninger.

– Dermed skal vi ha konkurransedyktige betingelser, men ikke være lønnsledende. Slik er det også, sier Glad Pedersen til VG.

Han forteller at de har gått fra å ha ytelsesbasert pensjonsordning til å nå ha innskuddsbasert, men at de har videreført de individuelle avtalene som gjaldt før den nye ordningen kom.

– Men Sætres pensjon følger av hans lønn, og han har betingelser som reflekterer at han er konsernsjef i Norges største selskap. Da har han selvsagt en høy lønn, men mange i Norge har også høyere, sier han.