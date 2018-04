DELTOK I DEBATT: Lektor Simon Malkenes jobber på Ulsrud videregående skole i Oslo, og har markert seg som en aktiv debattant om Osloskolen og utdanningspolitikk. Han er også forfatter, og har skrevet boken «Bak fasaden i Osloskolen.» Foto: Privat

Aftenposten: Elevers kritiske innlegg mot lærer opprettet på avdelingsleders PC

Publisert: 23.04.18 17:13

Et kritisk innlegg fra elever mot lærer Simon Malkenes på Ulsrud videregående skole – ble opprettet på en avdelingsleders PC. Det viser undersøkelser av dokumentet, ifølge Aftenposten .

Undersøkelsen av dokumentet som Aftenpostens debattredaksjon har fått, viser at innlegget ble opprettet 22. mars på en PC registrert på avdelingsleder Lin Cecile Andersen, samme dag som innlegget ble sendt inn.

Andersen har tidligere fortalt både VG og Aftenposten at hun ikke har hjulpet elevene med å skrive innlegget.

Også rektor David Dunlop ved Ulsrud videregående skole har avvist overfor VG at noen andre enn noen av elevene har bidratt til å skrive innlegget der lektor Simon Malkenes anklages for å krenke elevene ved å beskrive en urolig læringssituasjon i Dagsnytt 18 i mars i år.

Da sa han blant annet:

«B banner og roper. M vandrer. R har ikke gjort noe hittil i dag».

Intensjonen var å problematisere at ordningen med fritt skolevalg fører til at skoler som Ulsrud får lavt antall primærsøkere og en opphoping av elever med utfordringer.

Rektoren ved den aktuelle skolen, fastholder imidlertid at avdelingslederen på skolen, Lin Cecilie Andersen, ikke har hjulpet elevene med å skrive innlegget:

– Det er nokså vanlig at lederen låner bort sin bærbare PC til elever som har glemt sin eller som ikke har mer strøm, sier rektor David Dunlop til Aftenposten.

Han har ikke besvart VGs henvendelser mandag.

Han forklarer imidlertid til Aftenposten at en elev sendte innlegget til avdelingslederen, før hun så leste det høyt for klassen og sendte det tilbake til eleven etterpå.

Hun skal ha frarådet dem å kontakte Dagsnytt 18, men foreslo, ifølge rektor, Aftenpostens Si ;D-seksjon som publiserer leserinnlegg fra unge stemmer, hvoretter hun hjalp elevene med kontaktinformasjon i Aftenposten.

Nestleder Eivor Everud (Rødt) i utdanningskomiteen i Oslo kommune reagerer kraftig på de nye opplysningene om leserinnlegget.

– Dette er uetisk. Det går bare ikke an at en avdelingsleder på en skole i Oslo bistår elever med å skrive et innlegg mot en lektor og kollega som ytrer seg helt legitimt og relevant om fritt skolevalg i en NRK-debatt, sier Evenrud til VG

– Dokumentet opprettes av en i skolens ledelse, samtidig som en lærer undersøkes for «mulige krenkelser» av disse elevene. Man behøver ikke være Einstein for å skjønne hva som har skjedd her. Noen må gå, og det er ikke Malkenes, skriver Evenrud på sin Facebook-profil.

VG har ikke fått tak i rektor Donald Dunlop mandag for å svare på Evenruds utsagn.

VG kommer tilbake med mer

