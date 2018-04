Kraftig jordskjelv i Møre og Romsdal

«Hele huset buldret», sier en av de som torsdag kveld fikk kjenne jordskjelvet på kroppen.

Jordskjelvet hadde en styrke på mellom 3,8 og 4,0, og var sånn sett sjeldent i norsk sammenheng, ifølge forskningsinstituttet Norsar.

– Slike jordskjelv registreres bare én til to ganger per år i Norge. Til å være på det norske fastlandet var skjelvet svært kraftig, sier Dominik Lang, avdelingsleder for jordskjelvrisiko ved Norsar, til NRK.

Ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk (NNSN) hadde skjelvet episenter rundt 110 kilometer vest for Molde. De beregner styrken til 3,8. Norsars jordskjelvobservatorium på Kjeller har på sin side målt styrken til 4,0.

Da VG snakket med politiet like etter klokken 20 hadde de fått en rekke meldinger fra folk som hadde merket skjelvet i Møre og Romsdal .

– Jeg merket det selv, det var litt risting, men det er jo dramatisk nok for de som opplever det, sier operasjonsleder Tor-André Gram Franck til VG.

Blant dem som merket skjelvet var Askal Sødergren, som bor på Roald på Vigra. Han beskriver skjelvet som «knallhardt».

– Jeg ble nesten redd. Det var helt forferdelig. Skjelvet varte i kanskje 10–15 sekunder, og hele huset buldret, sier han til Sunnmørsposten .

– Dette var helt voldsomt. Det klirra i glass i huset, og jeg trodde en stund at det var en flyulykke ved flyplassen her, sier Line Helgesen, journalist i Sunnmørsposten, til egen avis.

