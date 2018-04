HUTTETU: Det franske værselskapet Meteo France spår guffen sommer i Nord-Europa – inntil to grader under normalen på Vestlandet som snitt for perioden mai, juni og juli. Foto: Kart: Meteo France

Flere sesongvarsler spår kjølig sommer

Publisert: 29.04.18 05:41

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-29T03:41:56Z

Den kalde vinteren og våren i Norge og Nord-Europa kan gå over i en heller kjølig sommer. Flere sesongvarsler gir sterkt kjølig sommersignal.

Det nasjonale franske meteorologiske instituttet Meteo France spår en heller småtøff og guffen norsk sommer. At snitt-temperaturen for de tre månedene mai, juni og juli skal være hele to grader under normalen vil oppleves nokså merkbart om det slår til.

Sjekk været på www.pent.no

Kjølig trend

Meteo France varsler to grader under normalen for mesteparten av Norge, og enda lavere temperatur for Vestlandet.

Fullt så ille er det ikke hos den store europeiske leverandøren av værdata, Det europeiske værsenteret i Reading, London. De viser en litt kjølig trend for de kommende tre månedene mai, juni og juli, og særlig da for havområdene utenfor Sør-Norge.

Datamodeller

Sesongvarslene bygger på tunge datamodeller hvor all klimainformasjon og alle avvik legges inn. Det europeiske værsenteret leverer døgnet rundt værdata til Meteorologisk institutt – og tilsvarende institusjoner og selskapet på hele kontinentet.

Mens vinterens kulde har kommet østfra, og vårens kjølighet i stor grad skyldes at det fortsatt ligger mye snø over landet, ser det ut til at sommerens antatte kjølighet kommer fra havet.

Her viser modellens fargekart mye kaldt hav utenfor Vest- og Nord-Europa, som ser ut til å fortrenge varmesignalene fra sentrale deler av Kontinentet – i likhet med Skandinavia. Ja, ifølge signalene fra Reading må vi langt øst i Middelhavet for å finne temperaturer over normalen.

Norsk modell

Den norske modellen for sesongvarsling – Seasonal Forecasting Engine – som er under utvikling ved UNI Research i Bergen, tilbyr foreløpig et snitt av flere europeiske leverandører, nemlig Det europeiske værsenteret, britiske Met Office og franske Meteo France. Da blir resultatet moderat kjølig – rundt én grad under normalen. Det er den franske som drar resultatet kraftig ned.

– Vår norske modell er ikke god på temperaturer på land ennå, men vil være klar om noen år, målet er å levere skreddersydde varsler innen 2021, sier prosjektets leder Erik Kolstad ved UNI Research.

Han peker på at dersom de kjølige signalene slår til, og mai blir kald, så vil risikoen øke for en stor snøsmelteflom på Østlandet.

– Det er betydelig mer snø enn normalt i deler av fjellområdene som drenerer i de store elvene på Østlandet, sier han.

Vått og kaldt

Et sterkt kuldesignal kommer også fra amerikanske The Weather Company – selskapet som blant annet står bak den populære amerikanske TV-kanalen The Weather Channel.

De spår kjølig mai, kjølig juni og kjølig juli for både Skandinavia, Nord-Europa og for De britiske øyer. Sørlige Europa får temperaturer over normalen, skal vi stole på The Weather Company.

– Når vi nå kommer inn i slutten på våren og starten på sommeren, ser det ut som et våtere og kaldere mønster trer frem over vestlige og nordlige Europa, mens det i sørøstlige Europa blir uvanlig varmt, sier sjefmeteorolog Todd Crawford i en kommentar til sesongvarselet.

– Som et terningkast

Klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt har ingen tiltro til disse sesongvarslene:

– Det arbeides mye med å utvikle sesongvarsler, og for tropiske områder har de en viss funksjon og treffsikkerhet, særlig i områder som påvirkes av Stillehavet. Men for våre områder oppfattes dette mer som et terningkast.

– Men kan ikke en kald vinter og vår får betydning for sommeren?

– Kald vinter og mye snø betyr noe for våren, fordi det fortsatt ligger mye snø. Men når vi går over på sommeren, er det ingen påviselig sammenheng. Men det arbeides for at sesongvarslene skal bli bedre.

Av de fire internasjonale sesongvarslene vi har sett på, er det to som har svake varmesignal for Norge: Amerikanske National Centers for Environmental Prediction (NCEP). De anslår sommeren i Sør-Norge og Nordland til å bli 0,5 til 1,0 grader over normalen.

International Research Institute ved Columbia University i New York gir et svakt varmesignal for kysten av Troms og Finnmark, men et kjølig signal for Nord-Sverige. For Sør-Norge gir modellen hverken kaldt eller varmt signal.

Denne artikkelen handler om Sommer

Vår

Meteorologisk institutt

Vinter