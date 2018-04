VÅTT: Du kan la solbrillene bli liggende hjemme på 1. mai i Sør-Norge, skal vi tro meteorologene. Her fra en regntung Arbeidernes dag i Oslo i 2010. Foto: Poppe, Cornelius / Scanpix

Varsler kald og regntung helg

Publisert: 26.04.18 12:15

INNENRIKS 2018-04-26T10:15:27Z

Flere lavtrykk gir oss vått og kaldt vårvær i store deler av landet denne helgen. Ifølge meteorologene bør paraplyen også bli med i 1. mai-toget.

To lavtrykksområder over Nord-Skandinavia medfører vestavind og regnbyger sør for Lofoten fredag og lørdag.

– Østlandet blir liggende litt i le når det er vestavind, men luftstrømmene er såpass ustabile at det også kan oppstå lokale byger her, sier meteorolog i StormGeo, Roar Inge Hansen, til VG.

Det er også muligheter for torden på Sør- og Østlandet torsdag og fredag.

Temperaturene blir heller ikke noe å skryte av, med 7–8 grader i vente fra Nordland og hele veien sørover.

– Når solen får tatt litt kan nok temperaturene bli rundt 10–12 grader på Østlandet, forteller Hansen.

Finnmarkingene må imidlertid belage seg på at nedbøren kan komme som snø.

Bedring søndag

– Søndag ser det ut til at lavtrykket blir litt lettere og trekker seg litt østover. Det er håp om at det blir litt bedring mer eller mindre i hele landet. Fra Nordland og nedover mot Stadt vil det fortsatt være enkelte spredte byger, mens det i sørlige deler av Vestlandet og i øst derimot er store muligheter for sol i lengre perioder, forteller meteorologen.

Solgløtten vil imidlertid ikke by på noe bikinivær, med temperaturer som neppe overskrider 12–13 grader.

Kaldt og klart i nord

På den inneklemte mandagen byr en høytrykksrygg på endringer i været nord i landet.

– Inn i neste uke er det faktisk Nord-Norge som ligger an til å få det beste været. Det blir ikke særlig vårlige temperaturer, men det blir lite skyer og kan bli noen fine dager, sier Hansen.

Et nytt lavtrykk fra sør stikker derimot kjepper i hjulene for en solfylt feiring av arbeidernes dag i Sør-Norge.

– Lavtrykket ser ut til å kunne true Sørlandet i løpet av mandagen med nordøstlig kuling og kalde temperaturer. Lavtrykket beveger seg oppover Sør-Norge, mest mot Østlandet, som vil ha et nedbørområde liggende over seg 1. mai. Det kan komme rundt 20 millimeter nedbør lengst sør.

På Møre og i Trøndelag ser det ut til at 1. mai byr på oppholdsvær og muligheter for gløtt av sol, mens vestlendingene må belage seg på regn.

Fortsatt proppet fullt med is

De kalde temperaturene gjør at nedbøren kan komme som sludd nord på Østlandet.

– Det er ikke noe som tyder på flom, ettersom det er såpass kaldt. Det blir heller påfyll med snø, sier Hansen.

Det er gode nyheter for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som kontinuerlig overvåker isen som har samlet seg i en såkalt ispropp ved Hanestad i Glomma.

– Det har vært minusgrader i natt, og er meldt fortsatt kaldt fremover. Situasjonen er derfor labil, men uavklart, sier sjefingeniør i NVE region øst, Paul Christen Røhr til VG.

Isproppen sitter fortsatt der den har vært de siste dagene, og det har vært små endringer i vannføringen, forteller Røhr.

– Den kommer til å løsne før Sankthans, men jeg har ikke noe mer fast enn det. Det kan også skje i morgen. Det er vanskelig å forutsi.