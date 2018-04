REAGERER: Arbeiderpartiets Lene Vågslid, som leder justiskomiteen på Stortinget, Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ap tordner etter innføring av elektrosjokkvåpen

Publisert: 28.04.18 11:45 Oppdatert: 28.04.18 12:29

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-28T09:45:58Z

GARDERMOEN (VG) Arbeiderpartiets Lene Vågslid ber justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) rydde opp etter at elektrosjokkvåpen i politiet skal prøveinnføres.

Tidligere denne uken kunngjorde Politidirektoratet i en pressemelding at politiet har som ambisjon å starte testing av elektrosjokkvåpen fra neste år.

Det reagerer lederen av justiskomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiets Lene Vågslid , kraftig på.

– Jeg ble overrasket da politiet gikk ut med at de planlegger å innføre et nytt våpen uten at det er forankret i Stortinget. Jeg kan ikke se at de har hjemmelsgrunnlag for dette, sier hun til VG.

Elektrosjokkvåpen, som gir støt på 50.000 volt, brukes av politiet i flere land, blant andre Finland og USA.

Det skal etter planen prøveinnføres i politidistriktene Oslo, Øst, Sør-Vest og Troms, og ambisjonen er at det kan erstatte andre type skytevåpen.

– Ikke opp til politiet

Beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Knut Smedsrud, viste i NRK denne uken til at andre land har hatt gode erfaringer med elektrosjokkvåpen, og at det gir mindre skader enn enkelte andre maktmidler.

Vågslid viser til at selv om det ikke er skytevåpen, er det likevel et våpen og et maktmiddel som skal brukes overfor innbyggerne.

– Det er ikke opp til politiet selv å bestemme hvilke våpen de skal bære. Heller ikke opp til statsråden alene. Slike spørsmål må forankres i Stortinget, sier hun.

Det ble presisert i pressemeldingen til Politidirektoratet at de er i dialog med Justisdepartementet, som de er underlagt, for å få innføringen forankret juridisk.

Ber Wara rydde opp

Vågslid ber nå justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) om å gripe inn og rydde opp.

– Han må sørge for at departementet går riktig frem i denne saken, sier hun.

Hun viser til at Arbeiderpartiet i utgangspunktet ikke er mot at elektrosjokkvåpen blir innført i politiet som et prøveprosjekt.

– Spørsmålet om punktbevæpning skal behandles i Stortinget. Innføringen av elektrosjokkvåpen i politiet kunne vært en naturlig oppfølger av dette, sier Vågslid.

Justisdepartementet samtykket

Justisminister Tor Mikkel Wara viser til at departementet har samtykket i at Politidirektoratet skal gjennomføre utprøvingen for å få et bedre grunnlag å konkludere på.

– De varslet denne uken at det skal gjennomføres, i tråd med Jeløya-erklæringen, en begrenset utprøving i fire politidistrikt for å skaffe kunnskap om elektrosjokkvåpen kan være et egnet maktmiddel i politiets tjeneste, skriver han i en epost via kommunikasjonsavdelingen sin.

– Det er først etter at dette er gjennomført og evaluert at Politidirektoratet vil anbefale om elektrosjokkvåpen bør innføres eller ikke.

Har informert Stortinget

Wara sier at regjeringen i en proposisjon har informert Stortinget om en utredning fra Politihøgskolen som konkluderte med at elektrosjokkvåpen kan være et alternativ til pepperspray og batong.

– Der sto det også at Politidirektoratet ville gi departementet en anbefaling i første halvår 2017 om politiet skulle gå til innkjøp av slike våpen. Jeg støtter Politidirektoratet i vurderingen om å etablere et så solid kunnskapsgrunnlag som mulig, før man eventuelt beslutter å innføre et nytt maktmiddel i politiet, skriver han.

Han understreker at elektrosjokkvåpen ikke er godkjent for bruk i politiet i dag, fmen at departementet gi særinstrukser for politiet.

– Departementet vil i god tid før prøveordningen settes i gang fastsette nødvendige bestemmelser for prøveordningen.

Politidirektoratet viser til svarene justisministeren har gitt i denne saken.