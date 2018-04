TRAKK SEG: Tidligere redaktør Martin Huseby Jensen. Foto: Gard L. Michalsen/Medier24

Redaktør i Journalisten sluttet etter varsel om seksuell trakassering

Publisert: 17.04.18 13:04 Oppdatert: 17.04.18 13:23

INNENRIKS 2018-04-17T11:04:45Z

Avgått redaktør for fagbladet Journalisten, Martin Huseby Jensen, trakk seg etter varsel om seksuell trakassering.

Jensen gikk av som redaktør for Journalisten fem måneder etter at han ble fast ansatt i stillingen. Det var Medier24 som først meldte om saken.

Til sammen skal tre kvinner ha sendt varsler eller bekymringsmeldinger mot den tidligere redaktøren - en før han sluttet og to etter.

Én av sakene omhandlet seksuell trakassering, én handlet om uønsket seksuell oppmerksomhet og én handlet om trakassering og mobbing.

VG har fått bekreftet at Jensen gikk av som følge av varselet om seksuell trakassering. VG har vært i kontakt med en av kvinnene. Hun bekrefter overfor VG at hun varslet om saken.

Kvinnen har varslet om systematisk seksuell trakassering over tid. I tillegg skriver Medier24 om en kvinne som har varslet om uønsket seksuell oppmerksomhet. Hendelsen skal ha funnet sted mens kvinnen var jobbsøker til en ledig stilling i fagbladet.

Den tredje saken dreier seg ifølge Medier24 om en kvinne som i fjor meldte fra om det hun opplevde som trakassering og mobbing på arbeidsplassen. Dette ble da ikke registrert og behandlet som et varsel, men kvinnen skal nå ha sendt en ny henvendelse om saken.

VG har også vært i kontakt med advokaten som representerer flere av kvinnene. Advokaten bekrefter at det er kommet varsel.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer i enkeltsaker, sier advokaten til VG.

Vil ikke kommentere

– Jeg forlot Journalisten 28. februar og har ingen mulighet til å kommentere noe rundt min avgang utover det jeg gjorde da jeg gikk av. Jeg valgte selv å si opp jobben og forlot den frivillig, er Martin Huseby Jensens kommentar til Medier24.

Han vil ikke kommentere saken ytterligere overfor VG.

Rutiner for varsling

Konstituert redaktør for Journalisten, Glenn Slydal Johansen, sier til VG at han ikke ønsker å kommentere varslene Medier24 omtaler. Han opplyser at det er innført rutiner for varsling om mobbing og trakassering.

– Vi er en del av Norsk Journalistlag, og der ble det innført rutiner for varsling av mobbing og trakassering i september i fjor. For øvrig vil jeg legge til at vi som jobber i Journalisten opplever det som en trygg og god arbeidsplass.

Vil ikke bekrefte eller avkrefte

Styreleder i Journalisten, Katrine Strøm, sier hun hverken kan bekrefte eller avkrefte at de har mottatt noen varsler, men at om en slik sak skulle oppstå, ville den bli behandlet med konfidensialitet.

– Hvis det skulle kommet inn et varsel, er det nærmeste leder som skal ta tak i det. Videre saksbehandling ville skjedd i konfidensialitet. Vi ville lagt det fram for de eller den det gjaldt, med en målsetting på å løse det på lavest mulig nivå i organisasjonen og på lavest mulig konfliktnivå.

På spørsmål om hun kan si noe om bakgrunnen for vedkommendes oppsigelse, svarer styrelederen:

– Det er reelt at når noen sier opp jobben hos oss, kan ikke jeg kommentere innholdet i den oppsigelsen.

