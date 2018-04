ALVORLIG: En syklist har kollidert med en lastebil i Oslo. Foto: VG-tipser

Syklist kritisk skadet etter lastebil-kollisjon

Publisert: 26.04.18 16:01 Oppdatert: 26.04.18 17:01

En mannlig syklist havnet under en lastebil i Gamlebyen i Oslo i ettermiddag. Syklisten er kritisk skadet og ført til Ullevål sykehus, melder politiet.

– Det fremstår som en alvorlig ulykke, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

Ifølge politiet ble mannen beskrevet som kritisk skadet av ambulansepersonell på stedet.

– Syklisten ble liggende fastklemt under det tunge kjøretøyet, og brannvesenet bisto med å fysisk løfte opp kjøretøyet for å få syklisten ut fra under lastebilen, forteller Pedersen videre.

Mannen blir nå behandlet på Ullevål sykehus.

Hva som har skjedd er foreløpig uklart, men politiet avhørt flere vitner på stedet for å få klarhet i hendelsesforløpet. De har blant annet fått informasjon om at både syklist og sjåfør var i bevegelse da ulykken inntraff. Sammenstøtet skjedde i krysset Oslogate og Bispegata. Meldingen om ulykken kom inn fra AMK- sentralen 1516 i ettermiddag.

Politiet betegner trafikkulykken som svært alvorlig.

Lastebilsjåføren er preget av hendelsen, men ikke fysisk skadd. Han blir ivaretatt av helsepersonell på stedet.

Pedersen kan torsdag ettermiddag fortelle at havarikommisjonen har ankommet åstedet og er i dialog med trafikkulykkepatruljen til politiet.

Saken oppdateres.

