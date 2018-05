LANGT LIV: George Nygaard ble 108 år og 109 dager gammel. Her fra VG besøkt ham i desember i fjor. Foto: Frode Hansen/VG

Norges eldste mann døde - 108 år gammel

Publisert: 03.05.18 11:06 Oppdatert: 03.05.18 11:59

George Melford Nygaard hadde ingen tro på at sunnhet hadde noe å si for en lang og lykkelig alderdom, og drakk minst ett glass rødvin om dagen. 1. mai døde han på Roverudhjemmet ved Kongsvinger.

I fem måneder hadde han tittelen «Norges eldste mann». 1. mai døde George Melford Nygaard på eldrehjemmet hvor han hadde bodd de siste syv årene.

– Han sovnet stille og fredelig inn, sier konstituert enhetsleder Anne Marie Johansen til Glåmdalen , som første meldte om dødsfallet.

Da VG besøkte ham i desember, rett etter at han overtok tittelen som «Norges eldste mann», fortalte han at han gjennom livet har spist og drukket det han ville hele livet, og at han var storrøyker fram til 40-årene.

– Jeg tar et glass rødvin hver dag. Det tynner ut blodet, sa han da.

Georges norske foreldre utvandret til Amerika i 1894. Han giftet seg med den norskamerikanske nabojenta Adeleide, og de to flyttet til Roverud ved Kongsvinger i godt voksen alder.

I nesten hele sitt voksne liv jobbet George som snekker. Han fortalte VG at han hadde levd et røft liv hvor han startet å drikke hjemmebrent som barn. Han røkte opp mot 60 sigaretter om dagen, men sluttet på dagen da han i 1953 kjøpte seg en Ford stasjonsvogn.

George avslørte at den gode formen hans skyldtes godt humør og sans for humor.

– Også følger jeg med på ting som skjer. Får høre hva Trump driver med av en venn som ofte er i USA. Og så leser jeg litt selv. Glåmdalen . Bloomberg Business Week. Og Benson County Farmers Press, som faren min var med på å starte for 120 år siden. Den får jeg tilsendt gratis. Der leser jeg om de som dør, sa han.

Glåmdalen skriver om en mann som var godt likt på Roverudhjemmet.

– Hvis vi er sure og tverre er vi også sinte på selve livet, og da er jo meningen borte, har han tidligere sagt til lokalavisen.

George overlevde to verdenskriger, og fortalte Glåmdalen at han fryktet en ny.

– Donald Trump er ingen bra mann for USA, uttalte han.

