ETTERFORSKER: Innsatsleder Knut Hammer ved Øst politidistrikt er på stedet. Foto: Cicilie S. Andersen, VG

To personer skutt på Fjellhamar

Publisert: 04.04.18 01:31 Oppdatert: 04.04.18 03:14

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-03T23:31:17Z

To skutt i leilighet i Lørenskog. Skadeomfanget er ukjent.

Politiet i Øst melder på Twitter at to personer er skutt i en leilighet på Fjellhamar i Lørenskog , og at politi og ambulanse er på stedet. De søker etter gjerningspersoner.

– Vi fikk flere meldinger fra området klokken 00.49. Nå har vi en rekke enheter i området og helse jobber med to personer i leiligheten. Det er grunn til å tro at gjerningspersonen har stått utenfor, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Terje Skaftnes, til VG rett før 01.30.

Så langt vet ikke politiet noe om skadeomfanget, de opplyser at de er helt i oppstartsfasen.

– Det er sett en sort bil, muligvis en BMW, som kjørte fra stedet rett etter at skuddene ble avfyrt. En rekke beboere varslet oss om at det var avfyrt en rekke skudd, sier Skaftnes.

Han opplyser at politiet ønsker tips om bilen. Klokken 01.50 melder politiet at det var en Mercedes, ikke BMW.

Innsatsleder Knut Hammer ved Øst politidistrikt forteller til VG like over 02 at en leilighet med åpen dør møtte politiet da de kom til stedet.

– Vi gikk inn og fant to personer som var skutt. De var bevisste og familiemedlemmer gjorde førstehjelp på disse. Vi fikk raskt inn ambulansepersonell som tok over førstehjelp og nå er de fraktet til sykehus.

Innsatslederen har ingen informasjon om tilstanden til de to som er skutt, ut over at de var ved bevissthet da de ble fraktet til sykehus.

– Skadeomfanget er ukjent. De to er truffet av i hvert fall ett skudd hver. Det er en kvinne og en mann, opplyser han.

Undersøker mulig gjengoppgjør

Totalt befant det seg sju personer i leiligheten, seks voksne og ett barn, opplyser operasjonsleder Skaftnes. Ifølge NTB mistenker politiet at hendelsen kan være en del av et gjengoppgjør.

Til VG sier Skaftnes at de ikke utelukker det, men at det er for tidlig å spekulere i.

– Det er ikke dagligdags at det blir skutt med våpen utenfra og inn til personer som sitter i en leilighet. Det er ikke slike tilstander vi har i Norge, så det er grunn til å tro det er en foranledning. Gjengproblematikk og Oslo er noe man helt sikkert også vil se på, sier han.

Da førstehjelpen var i gang, startet politiet umiddelbart med å sikre spor. Nå venter de på krimteknisk og har startet avhør av personene som befant seg i leiligheten. De har ifølge Hammer ikke opplysnigner om det skal være én eller flere gjerningspersoner, bare vitneopplysninger om en mørk bil som forlot stedet i stor fart.

– Det er opprettet etterforskning på Lillestrøm og det skal iverksettes en del avhør nå, sier Skaftnes i 03-tiden.

Vitneopplysningene om antall skudd varierer fra 2–3 til 5–6, opplyser han. Det er et område der det bor mange mennesker.

– Vi har ikke noe på våpenet ennå. Det er funnet tomhylser på stedet, men vi har ikke kaliber så langt, sier operasjonslederen.

Denne artikkelen handler om Krim

Lørenskog