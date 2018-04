FREMTIDSRETTET: Sveinung Rotevatn er leder av Venstres teknologiutvalg og til daglig statssekretær i Justisdepartementet. Foto: Roger Neumann, VG

Venstre-forslag: Åpner for eggdonasjon for enslige

Publisert: 11.04.18 09:48

Venstre bør åpne for eggdonasjon for enslige, mener utvalgsleder Sveinung Rotevatn. Lege og utvalgsmedlem Inger Noer advarer mot å bruke egg og sæd uten genetisk forbindelse med mor.

Ikke før har støvet lagt seg etter Høyres følelsesladede debatt og landsmøtevedtak om å tillate eggdonasjon i Norge, så vil Venstre gå enda lenger. Partiet bør åpne for eggdonasjon for enslige, foreslår partiets teknologiutvalg før landsmøtet til helgen.

– Teknisk sett er ikke dette noe annet enn at egg må settes inn, mens sæd kommer fra en annen giver. Dersom den enslige er motivert for å ta imot og gi barnet en trygg oppvekst, ser jeg ikke noe i veien for det, sier Rotevatn til VG.

Sammen med flertallet i Venstre-utvalget mener Rotevatn det er naturlig å se på reglene for hvem som skal tilbys assistert befruktning, og på hvilken måte.

– Selv om det kan være tungt å oppfostre barn alene, har mange enslige i dag gode nettverk og ressurser, og høyst ulike grunner til å ønske seg barn. Venstre mener derfor det er på tide å tilby assistert befruktning til enslige, skriver leder Sveinung Rotevatn og teknologiutvalget i sitt forslag.

Men fastlege og komitémedlem Inger Noer fra Hedmark Venstre, mener partiet går for fort frem. Hun tok dissens og markerte uenighet med de andre i programkomiteen.

– Jeg er fastlege og driver med biologi til daglig. Eggdonasjon til enslige kvinner vil forutsette bruk av to ulike teknikker. Hvis jeg var en enslig kvinne, som fikk tilført både egg og sæd, så ville ikke barnets opphav ha noe med meg å gjøre, sier Noer til VG.

Hun peker på at det etter hvert finnes et mangfold av gode, nye familieformer.

– Det kan likevel være gode grunner til å reflektere over nye tiltak. Jeg synes de kan modne litt i partiet, sier Inger Noer til VG.

Sveinung Rotevatn sier han forstår Noers skepsis, men deler ikke synet hennes.

– Hun kan selvsagt innvende at det ikke er genetisk forbindelse mellom den enslige og donatorene. Det er en innvending jeg har respekt for, men jeg deler ikke hennes syn på saken, sier Rotevatn til VG.

Han mener det er viktig at Venstre er først i løypa av partiene på dette området.

– Ja, vi er gjerne først ut på dette området, og det synes jeg vi skal være som et liberalt parti, sier Rotevatn.

Både Rotevatn og Noer minner om at allerede på landsmøtet i Ålesund i fjor, så gikk Venstre inn for både eggdonasjon, altruistisk surrogati og assistert befruktning for enslige.

Til det kommende landsmøtet på Gardermoen foreslår teknologiutvalget også en rekke andre satsinger innen bioteknologi:

* Ha strenge etiske retningslinjer for den bioteknologiske forskningen.

* At alle bør ha rett til å bruke medisinsk tilgjengelig teknologi for å skaffe seg informasjon om eget DNA

* Åpne for genterapi på fostre for å behandle tilstander som manifesterer seg tidlig i svangerskapet og som fører til uopprettelig skade allerede før fødselen.

* Lagre tester fra nyfødtscreening i seksten år og deretter bør man be om aktivt samtykke

* Sette klare krav til helseforsikring, oppfølging av surrogatmødre, og avtaler for nordmenn som ønsker å benytte seg av surrogati i utlandet.

* Sikre at retten til lagring av ubefruktede egg eller eggstokkvev også omfatter tilstander som kan medføre infertilitet i ung alder.