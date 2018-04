Høyres landsmøte debatterer eggdonasjon: – Hvor skal vi stoppe?

Stortingrepresentant Tina Bru slår på Høyres landsmøte fast at det ikke lenger finnes gode nok grunner til å forby eggdonasjon.

Lørdag tar Høyres landsmøte stilling til flere spørsmål om bioteknologi, som det har vært stor uenighet om internt i partiet i lang tid.

Det er på forhånd ventet at landsmøtet vil gå inn for eggdonasjon.

Stortingsrepresentant Tina Bru og stortingspresident Tone W. Trøen debatterer eggdonasjon mot hverandre.

– For det første, dette rokker ved det grunnleggende ved at den som føder, er din genetiske og biologiske mor. For det andre, har vi et sterkt behov for å vite hvem vi er, hvor vi kommer fra og hva som ligger i vårt arvemateriale, sier Trøen.

Som et tredje argument, slår Trøen fast at det er vanskelig å sette grenser i slike spørsmål, og hun frykter at man vil åpne for mer, for eksempel surrogati.

Hun henvender seg direkte til Tina Bru:

– Hvor skal vi stoppe, Tina?

I sin åpningstale før debatten la nestleder Jan Tore Sanner vekt på at Høyre er optimistiske i teknologiske spørsmål, men at dette også reiser en rekke etiske problemstillinger.

– Jeg legger ikke skjul på at dette har vært krevende, sier han.

Bru: – For noen betyr dette alt

Bru svarer ved å vise til at vi i dag hjelper par av mange ulike grunner ikke klarer å få barn.

– Teknologien er jo helt fantastisk, med unntak av en ting, og det er ved tilfeller hvor kvinnen ikke har gode nok egg selv. Eggdonasjon er etterspurt. Det er et sterkt ønske fra mange, og det kan hjelpe mange ufrivillig barnløse par å få barn. For noen betyr dette alt, sier hun, og konkluderer:

– Da mener jeg vi som politikere må ha skikkelig gode grunner til å forby det, og det mener jeg vi ikke har lenger.

Et flertall i Høyres prinsipprogramkomité sier nei til eggdonasjon, men 11 av 15 fylkeslag går inn for det.

Utsendingene til landsmøtet skal imidlertid fristilles, så hver person stemmer ut fra egen overbevisning.

Usikkerhet om assistert befruktning for enslige

To andre spørsmål landsmøtet skal ta stilling til, er surrogati og om det skal åpnes for at enslige kvinner skal få hjelp til å bli gravide.

Det var også debatt om forslaget om å tillate assistert befruktning for enslige.

– Dette handler ikke om ufrivillig barnløse, men de som aktivt vil ha barn uten partner. Er Høyre partiet som skal oppløse familien? spør Margret Hagerup fra Rogaland Høyre under debatten.

Tonje Nilsen fra Unge Høyre holder et flammende innlegg til forsvar for assistert befruktning for enslige.

– Det finnes utrolig mange dyktige alenemødre rundt om i Norge som kunne vært fantastiske alenemødre, sier hun.

– Ved å utvide tilbudet om assistert befruktning, vil flere oppnå sine drømmer om å få barn, sier hun.

