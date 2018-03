VANT: Magasinredaktør Jane Throndsen og VG Helgs Art Director Simen Grytøyr var begge på plass i New York for å motta prisen.

VG tok gull i verdensmesterskap for avisdesign

VG Helg-utgaven om «Det Hvite Raseriet» danket ut flere internasjonale mediehus under den årlige kåringen av best avisdesign i New York.

Natt til lørdag hanket VG Helg inn gull under organisasjonen Society of News Designs årlige verdensmesterskap for avisdesign i kategorien magasin: spesialseksjon.

Med det utkonkurrerte VG Helg store internasjonale mediehus som New York Times, Time Magazine og National Geographic.

Gullet ble tildelt for spesialutgaven av VG Helg kalt «Det Hvite Raseriet». I ett år reiste fotograf Espen Rasmussen og reportere Ronny Berg og Stian Eisenträger rundt i 14 europeiske land for å møte ytre høyre-aktivister. I tillegg til spesialutgaven på print, ble det også laget digitalt magasin fra innsiden av de lukkede miljøene og flere videoreportasjer.

– Først og fremst er dette en seier for den viktige journalistikken. VG bruker store ressurser på å dokumentere fremveksten av det høyreekstreme Europa, sier VG Helgs Art Director Simen Grytøyr.

– Vi lever i en stadig mer polarisert verden. At et journalistisk prosjekt som dette får oppmerksomhet utenfor Norges grenser er ikke bare viktig for VG, men for alle.

På plass i New York for å motta prisen var han og magasinredaktør Jane Throndsen.

– Dette er lagets seier. For i VG Helg bidrar mange i de kreative prosessene. VG er et mediehus hvor alle gir alt – det hedres med gull. Det er veldig inspirerende, sier Throndsen.

Spesialutgaven av «Det Hvite Raseriet» ble designet av Grytøyr og Torfinn Weisser gjennom ukevis med jobbing døgnet rundt.

VG fikk også fem såkalte «Award of Excellence», en form for bronse, for både hovedavisen og VG Helg. Blant andre reportasjen «Hjelp!» fra kriserammede områder i Afrika, «Hvis det var ditt siste måltid» , en reportasje om dødsdømtes siste måltid og for redesignet av hovedavisen.

Konkurransen ble arrangert for 39. gang og samlet bidrag fra hele verden til å konkurrere om det beste nyhetsdesignet både på trykte og digitale medier. For 2017 ble det sendt inn hele 6000 bidrag.

Blant gullvinnerne i prisutdelingen var VG i selskap med New York Times, Los Angeles Times, Zeit, Welt og Time Magazine.

