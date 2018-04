OMSTRIDT KUNST: Bildet av Sylvi Listhaug som Jesus på korset har skapt heftig debatt. Foto: Emil Weatherhead Breistein/NTB Scanpix

Salg av Listhaug-maleri skaper sinne: - Jeg er ganske forbanna, rett og slett

Publisert: 10.04.18 17:56 Oppdatert: 10.04.18 18:46

Den ukjente oppkjøperen skal ha betalt 260.000 kroner for maleriet av den korsfestede eks-justisministeren.

– Jeg finner det ganske påfallende at man føler eierrettigheter til et kunstverk, bare fordi man fjerner noe maling. Det mener jeg er som å stjele godteri fra barn. Jeg er ganske forbanna, rett og slett, sier Petter Nord, kunstnerisk leder i Kube Bergen, til VG.

Det var TV2 som omtalte salget av kunstverket først.

VG får opplyst at maleriet «Making a martyr» ble solgt for 260.000 kroner til en privat oppkjøper, men det er fremdeles uklart hvem kjøperen er.

Bakgrunn : Gatekunstner malte korsfestet Listhaug

De fire studentene som restaurerte maleriet etter at det var blitt malt over med svart maling , har ikke vært tilgjengelige for kommentarer tirsdag. Til TV2 har studentene sagt at mediepresset har vært stort, og at de vil gå tilbake til hverdagen.

Tausheten opprører Nord kraftig.

– Maleriet er delt og skal være for alle. Det har beveget en hel nasjon, og hvorfor skal man da gjøre seg utilgjengelig? Det er i kontrast til bildets budskap. Det betaler ikke samfunnet, det betaler studielån, sier han.

Tok i bruk neglelakkfjerner

Kunstverket kom opp natt til 2. påskedag, og vakte straks kraftige reaksjoner.

– Grunnen til at man startet med gatekunst var fordi man ville ha en stemme og ytre seg. Kunstverket er en påminnelse til samfunnet om å se bak linjene. Dette handler ikke om Listhaug, bildet er en visualisering av det alle tenker, men ikke tør å si høyt, sier Nord.

Allerede to dager etter at maleriet ble laget, ble det malt over med svart maling.

Det var i nattens mulm og mørke at de fire studentene snek seg ut for å hente det svartmalte kunstverket fra hushjørnet for å redde det. De tok neglelakkfjerner i bruk for å møysommelig fjerne tilgrisingen.

– Vi begynte med bomullsdotter og negllakkfjerner, og fikk fram litt av bildet. Neste dag kjøpte vi inn fire flasker negllakkfjerner og gikk løs på bildet med kluter og en t-skjorte. Drøyt to timer senere var hele motivet kommet fram, har student Anna Bjørnflaten tidligere uttalt til VG.

Allerede samme dag begynte det å tikke inn bud på flere titalls tusen kroner fra interessenter som ville kjøpe maleriet av de fire studentene.

Nå er altså bildet solgt til en foreløpig hemmelig kjøper. Det er ikke kjent hva studentene skal gjøre med kjøpesummen.

Ønsket utbytte til veldedig formål

Gatekunstneren bak bildet, som går under aliaset AFK, uttalte tidligere til VG at studentene kunne beholde bildet, men at han ville ha satt pris om utbytte av et salg vil bli bli gitt videre til en god sak, som for eksempel Gatekunstaksjonen for Palestina.

– Men igjen, dette er en gave fra meg til gatene og det er deres avgjørelse.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få en kommentar fra kunstneren bak bildet tirsdag.