Sykepleier siktet for overgrep mot flere gutter

NTB

Julie Vissgren

Publisert: 05.04.18 16:43 Oppdatert: 05.04.18 17:24

INNENRIKS 2018-04-05T14:43:03Z

En sykepleier i 50-årene fra Buskerud er siktet for flere overgrep mot flere unge gutter, melder Radio Norge.

Sykepleieren har sittet varetektsfengslet siden begynnelsen av desember. Mannen har etter det Radio Norge kjenner til, jobbet ved barneavdelinger ved flere sykehus.

Overgrepene har ifølge politiadvokat Hans-Petter Aasen i Sørøst politidistrikt, pågått over lengre tid.

– Vi etterforsker bredt. Dette er en prioritert sak, og vi jobber med å kartlegge omfanget. Det innebærer også å se på hva som har skjedd lengre tilbake i tid, sier han til VG.

Han er ikke tidligere straffedømt, bekrefter Aasen.

Politiet har så langt ikke grunnlag for å knytte overgrepene opp mot mannens arbeid, men de kan heller ikke utelukke det, sier Aasen til NTB.

Aasen opplyser at politiet har tatt beslag i betydelige mengder overgrepsmateriale som viser seksuell framstilling av barn.

Ifølge kanalen har mannen også vært tett tilknyttet en frivillig organisasjon der også barn og unge er med.

– Vi er trygge på at politiet tar saken på aller største alvor. Det er viktig at de nå undersøker om dette kan være knyttet til noen av våre aktiviteter, men vi vet ikke noe om det per nå, sier talspersonen for den aktuelle organisasjonen.

Han understreker at mannen ikke har verv eller medlemskap i organisasjonen, og at vedkommende hadde politiattest den siste perioden han arbeidet som frivillig der.

Mannens forsvarer har ikke ønsket å si noe om hvordan hans klient stiller seg til siktelsen.

