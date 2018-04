RIKSREVISOR: Per-Kristian Foss offentliggjorde torsdag ettermiddag en rapport om Bufetats bistandsplikt i akuttsaker. Foto: Hansen, Frode

Riksrevisjonen kritisk til kjøp av private fosterhjem

Publisert: 05.04.18 13:23 Oppdatert: 05.04.18 13:36

INNENRIKS 2018-04-05T11:23:39Z

Kjøp av private fosterhjem kan føre til at barn plasseres i hjem som ikke er godt nok kvalitetssikret, slår Riksrevisjonen fast i en ny rapport om kjøp av akuttplasser i barnevernet.



Riksrevisjonen har undersøkt hvordan det statlige barnevernet jobber med å sikre barn et godt tilbud i såkalte akuttsaker.

Dette er saker der barnevernet umiddelbart griper inn for å ta barnet ut fra hjemmet. I slike tilfeller har Bufetat plikt til å bistå kommunene med å finne et midlertidig fosterhjem til barnet – et såkalt beredskapshjem.

Fakta Fakta om beredeskapshjem * Beredskapshjem er et fosterhjem som er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel som følge av en akuttsituasjon. * Bufetat har egne avtaler med beredskapshjem. I tillegg kjøper de plasser fra private. * I 2017 bisto Bufetat kommunene i 2098 akuttsaker. Kilder: Bufdir/Riksrevisjonen

Kjøper mer og mer

I en rapport som ble offentliggjort klokken 13 torsdag, får Bufetat kritikk på flere punkt. Riksrevisjonen mener blant annet at omfang og variasjon knyttet til kjøp fra private kan få uheldige konsekvenser.

VG har i en serie sake r omtalt hvordan det statlige barnevernets kjøp av private tjenester har økt kraftig under Solberg-regjeringen. Se hvilke selskaper som tjente mest i 2016 her.

De siste årene har særlig kjøp av private fosterhjem gått i været. I fjor begynte Bufdir å granske flere private leverandører etter VGs undersøkelser rundt den ideelle, private fosterhjemsstiftelsen Fyrlykta.

– Høy risiko

Alle akuttplasseringer skal i utgangspunktet skje i statlige hjem. Men følge Riksrevisjonens bodde en tredjedel av akuttplasserte barn i private institusjoner eller fosterhjem i midten av 2016. Disse kjøpene skjer som såkalte enkeltkjøp, det vil si kjøp uten rammeavtaler.

Det kommer frem at Bufdir selv har påpekt at tidspress gjør slike kjøp særlig utfordrende.

«Bufdir skriver i disponeringsbrevet for 2017 at enkeltkjøp av private fosterhjem innebærer en høy risiko med hensyn til forsvarlighet fordi det i en akuttsituasjon ikke er tilstrekkelig tid til kvalitetssikring», skriver Riksrevisjonen.

Frykter dårlig kvalitetssikring

Bruken av private varierer kraftig mellom Bufetats fem regioner. I region øst var 35 prosent av tiltakene kjøpt fra private, mens andelen i de andre regionene var mellom 11,25 og 24 prosent.

Riksrevisjonen mener det kan føre til at barn i ulike deler av landet får et ulikt tilbud.

«Bruk av private fosterhjem medfører, som utdypet i avsnitt 2.3, en forsvarlighetsrisiko. Det er store regionale variasjoner i bruken av private akutt-tiltak. I regioner der mange akuttplasseringer gjøres i private tiltak vil det være større sjanse for at barn plasseres i et tiltak som ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret», heter det i Riksrevisjonens rapport.

Fire hovedfunn

Dette er Riksrevisjonens merknader i rapporten:

Bufetat klarer ikke å gi alle barn et tilpasset tilbud

Mangel på beredskapshjem fører til at barn i noen tilfeller plasseres langt unna hjemstedet eller i institusjon.

– Det er alvorlig at barneverntjenesten havner i en situasjon der de, i mangel av alternativer, aksepterer tiltak de selv mener ikke samsvarer med barnas behov, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Tilbudet varierer fra region til region

Region Midt-Norge har færre beredskapshjem og få institusjonsplasser. Bare syv prosent av akuttplassert ungdom fikk tilbud om beredskapshjem.

«Etter Riksrevisjonens vurdering er det alvorlig, og ikke i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, at barn risikerer å få ulikt akutt-tilbud avhengig av hvilken region i Bufetat de er bosatt i.»

Det er ulik tolkning av Bufetats plikt til å bistå

Regionene og kommunene kan ha ulik vurdering av om plikten er oppfylt når kommunen får et tilbud, eller om den er oppfylt først når kommunen godkjenner tilbudet. Dette kan få uheldige konsekvenser for barna, påpeker Riksrevisjonen.

Kommunene får ikke alltid det avgjørende ordet i hvor barnet skal plasseres, noe som er i strid med loven

Bufetat tilbyr tiltaket de til enhver tid har tilgjengelig, selv om det ikke skulle samsvare med det kommunen mener er barnets behov.

Statsråden: Vil følge opp

Barneminister Linda Hofstad Helleland (H) skriver i sitt svarbrev at hun ser alvorlig på at at det er ulike syn på når bistandsplikten er oppfylt. Samtidig peker hun på at hvilket tiltak som kan ivareta det enkelte barnets behov, krever skjønn og at det vil være en konkret vurdering fra gang til gang.

Hun skriver også at det er alvorlig dersom manglende kapasitet i det statlige barnevernet fører til at barna ikke får et tilpasset tilbud. Helleland påpeker imidlertid at det er krevende å styre kapasiteten, og viser blant annet til rekruttering av fosterhjem og krav om at det skal finnes spesialiserte tilbud over hele landet.

– Det er åpenbart at Riksrevisjonens funn viser at det i en del tilfeller forekommer svikt i tiltaksapparatet, og dette vil jeg følge opp. Samtidig er det uklart i hvor stort omfang det forekommer brudd på prinsippet om at det skal legges avgjørende vekt på hva som er barnets beste.

Hun skriver videre at Bufdir våren 2018 vil gi en tolkningsuttalelse om bistandsplikten og at direktoratet kommer til å følge opp variasjonen i de ulike regionenes akutt-tilbud.

