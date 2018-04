KOMMET KORT: LO-leder Hans Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund har fire store utfordringer som skal løses innen natt til søndag. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Streikefare: To saker har ikke de ikke engang begynt å se på

Publisert: 04.04.18 11:29

Årets lønnsoppgjør har fire store tunge temaer. Fire dager før fristen går ut, har ikke partene gått løs på mer enn to av dem.

Verken lønn eller obligatorisk tjenestepensjon har NHO og LO begynt reelle drøftelser om, før de fire siste meklingsdagene. Det bekrefter kilder som følger meklingen tett, overfor VG.

Meklingsinnspurten begynte klokken 10.00 onsdag og skal etter planen avsluttes lørdag klokken 24.00.

Her er status for arbeidet hos riksmeklingsmannen:

Har ikke begynt I

1. Lønn har ikke partene begynt å mekle om. Det er trolig den enkleste av de fire vanskelige sakene som ligger på riksmekler Nils Dalseides bord:

LO krever reallønnsvekst og får det. Prisveksten er anslått til to prosent og NHO har satt en grense på 2,7 prosent som er prisveksten våre handelspartnere er beregnet å få.

NHO har krevd at konkurransekraften ikke skal svekkes, så de vil stå sterkt på at 2,6 prosent er det meste de kan gi. Det gir en småpen reallønnsvekst på 0,6 prosent.

Har ikke begynt II

2. Det er mer spesielt at de ikke har begynt reell mekling om obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Det er en tung prinsipiell kamp: LO og Fellesforbundet ønsker å tariffeste den, men det sier NHO kontant nei til.

Det ligger an til at meklingen ender med at alle får en egen pensjonskonto, slik regjeringen har gått inn for. Dragkampen vil være om pensjonen skal regnes fra første krone og om unge, lærlinger og folk i brøkstillinger også skal få delta.

LO vil stå hardt på et slikt krav, men arbeidsgiverne sier i dag blankt nei til at det skal gjelde fra første krone. I NHO blir det også fremholdt at de aldri være med på tariffesting. I dag begynner pensjonsopptjeningen fra 1G: 93.634 kroner.

AFP

3. Avtalefestet pensjon (AFP): Det har LO og NHO faktisk forhandlet om lenge før oppgjøret startet. Men signalene er at de ikke har kommet en millimeter nærmere hverandre.

LO ønsker å tette flere hull i ordningen og finne en løsning for de såkalte sliterne.

NHO ønsker over på en innskuddsbasert ordning, som gjør at pengene følger den enkelte. På den måten vil de bli kvitt underfinansieringen, som allerede har kommet opp i 13 milliarder kroner.

I dag betaler alle som er med i AFP-ordningen inn til en felles ordning, som de som går av med AFP får tilgang til.

NHO ønsker en ordning hvor pengene settes av til hver enkelt, slik at pengene følger deg gjennom arbeidslivet.

AFP-saken er så komplisert at partene har gått langt i å signalisere at det kan holde å komme til enighet om rammene og så ta detaljene i neste års oppgjør.

Blir de ikke enige, vil dagens ordning bli videreført, så den saken er trolig ikke streikeutløsende.

Kan gi industristreik

4. Reise, kost og losji er en omstridt sak mellom Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO), som kan utløse streik i industrien.

Den saken har Fellesforbundet og Norsk Industri forhandlet reelt om en stund, uten at noen løsning ligger på riksmeklerens bord. Det dreier seg om en knallhard prinsipiell kamp om utenlandske selskaper skal få etablere egne selskaper rett på utsiden av gjerdet til norske bedrifter de får oppdrag hos: Da slipper de store kostnader til reise, kost og losji .

Fellesforbundet er innstilt på å streike for å få slutt på den ordningen.

