VIL SENDE BREV: NHO-sjef Kristin Skogen Lund (t.v) og LO-leder Hans Christian Gabrielsen (t.h.) Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Stor fremgang i meklingen

Publisert: 07.04.18 16:19

En av de store utfordringene i meglingen i lønnsoppgjøret er i ferd med å bli løst: AFP-floken. Eller mer presist: Den skal i stedet utredes.

Ved midnatt går fristen for meglingen i privat sektor ut.

Fire store saker skal løses og Avtalefestet pensjon (AFP) er kanskje den vanskeligste.

Den er faktisk så vanskelig at partene har innsett at de ikke kommer til enighet i kveldens megling.

Kilder sier til VG at det ligger an til at LO og NHO vil sende et brev til regjeringen, for å be om en felles AFP-utredning.

VG har fått bekreftet at regjeringen ikke var innstilt på å bidra med pengene/løsningene som skulle til i den avsluttende meklingen lørdag kveld.

De er innstilt på å bidra gjennom en utredning, men ikke som en nattlig hastebehandling hvor man rusher frem i en meget komplisert sak.

Har ikke nok penger

En viktig årsak er at regjeringen ikke har de milliardene som skal til for å dekke inn underdekningen av AFP-ordningen, som i dag er på rundt 13 milliarder kroner.

I LO er det motstand mot en slik utsettelse som en utredning innebærer, først og fremst fordi medlemmene faktisk skal godkjenne resultatet de kommer frem til i meklingen, gjennom en uravstemning:

Det skaper ikke akkurat entusiasme at AFP skal utredes.

LO ønsker å tette flere hull i AFP-ordningen og finne en løsning for de såkalte sliterne.

NHO ønsker over på en innskuddsbasert ordning, som gjør at pengene følger den enkelte. På den måten vil de bli kvitt underfinansieringen, som allerede har kommet opp i 13 milliarder kroner.

Med AFP-floken ut av oppgjøret, er sjansen blitt større for at det faktisk ikke blir streik og konflikt. LO og YS har varslet at 35 000 tas ut i streik fra søndag, hvor blant annet buss- og ferjetrafikk i flere storbyer vil bli rammet.

Fra første krone

Men LO-leder Hans Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund har fortsatt mye å krangle om utover kvelden:

De mekler om en nyinnretning av den obligatoriske tjenestepensjonen som arbeidstakere i privat sektor har. Kjernen i striden er om pensjonen skal beregnes fra første krone. I dag får du ikke pensjon før du har tjent 93.634 kroner.

LO står hardt på at pensjonen skal beregnes fra første krone, først og fremst fordi man faktisk skatter fra første krone.

Lønn ligger selvsagt også på bordet, men det anses for å være løsbart, fordi det er åpning for å innfri kravet om at arbeidstakerne i år skal få en reallønnsvekst, altså mer enn prisveksten, som er anslått til rundt to prosent.

NHO vil ikke være med på å gi mer enn 2,6–2,7 prosent.

Industrifeide

Den vanskeligste saken som ikke er avklart, er striden om reise, kost og losji, men det er en feide som bare Fellesforbundet kan streike om: Altså vil en streik eventuelt bare ramme industrien; altså i liten grad forbrukerne.

Det dreier seg om en knallhard prinsipiell kamp om utenlandske selskaper skal få etablere egne selskaper rett på utsiden av gjerdet til norske bedrifter de får oppdrag hos: Da slipper de store kostnader til reise, kost og losji .