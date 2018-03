VANDRET INN: Stortingspresident Olemic Thommessen (H) ankommer vandrehallen i Stortinget før møtet med pressen onsdag morgen. Han følges av informasjonsrådgiver Jorun Nilsen – med andre visepresident Morten Wold (Frp) noen skritt foran. Foto: Tore Kristiansen, VG

Stortingspresidenten skal redegjøre om byggesmellen for hele Stortinget tirsdag

Publisert: 01.03.18 19:03

Stortingspresident Olemic Thommessen skal gjøre rede for overskridelsene og oppfølgingen av utbyggingen for hele Stortinget tirsdag.

Det opplyser Stortingets informasjonsavdeling etter et møte i presidentskapet torsdag ettermiddag.

– Stortingspresidenten vil tirsdag 6. mars holde en redegjørelse om Stortingets byggeprosjekter i Stortinget. Deretter vil det åpnes for en debatt der en representant fra hvert parti får et innlegg på fem minutter hver, heter det i meldingen fra presidentskapet.

Etter at finanskomiteen og de parlamentariske lederne onsdag morgen ble orientert om den siste kostnadssprekken på en halv milliard kroner, satt flere av partiene igjen med flere ubesvarte spørsmål om kostnadssmellen og Thommessens oppfølging.

Får siste ord

Førstkommende tirsdag klokken 10 stiller stortingspresidenten på talerstolen i stortingssalen for å redegjøre for et samlet storting.

Det ble presidentskapet enige om i et møte torsdag ettermiddag.

– Debatten avsluttes med et innlegg fra presidenten på fem minutter. Deretter vil Stortinget sende redegjørelsen til finanskomiteen for videre behandling, heter det i presidentskapets orientering.

Finanskomiteen vil senere avgi innstilling til Stortinget, som behandles i plenum på ordinær måte. Et sentralt spørsmål vil være eventuelle fullmakter for Stortinget til å inngå forpliktelser utover den vedtatte rammen for byggeprosjektet på 1,8 milliarder kroner.

Så langt har regningen for byggeprosjektet kommet opp i 2,3 milliarder kroner. Den siste kostnadssprekken er på 500 millioner.

Stortingspresident Olemic Thommessen ønsket torsdag ikke å svare på VGs spørsmål om hans videre håndtering av saken.