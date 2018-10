1 av 4 Visekorporal Castrejon (20) fra Chicago. Harald Henden

Den nye generasjonen «US Marines»: Derfor valgte vi å bli soldater

INNENRIKS 2018-10-31T19:38:30Z

De var knapt født den 11. september 2001, og har ingen erfaring fra USAs dødelige kriger i Afghanistan og Irak. Møt den nye generasjonen amerikanske soldater, som nå har inntatt Norge.

Publisert: 31.10.18 20:38 Oppdatert: 31.10.18 20:51

– Dere må skrike ut spørsmålene deres, for jeg er litt døv etter at jeg nesten har blitt sprengt i filler mange ganger gjennom 32 år i denne bransjen.

I et tungt bevoktet telt på et gjørmete jorde i Rennebu i sørlige Trøndelag sitter Major-generalen for det amerikanske «Second Marine Division», David J. Furness.

– Da jeg var i Norge sist, var jeg en ung soldat som trente på et potensielt angrep fra Sovjetunionen, sier han.

På jordet rundt teltet der Furness sitter, befinner det seg 1200 soldater under hans kommando. De en ny generasjon amerikanske soldater, nesten alle under 25 år, mange av dem er tenåringer.

Nå er det ikke lenger Sovjetunionen NATO trener på å beskytte seg mot. Under den gigantiske NATO-øvelsen Trident Juncture , som nå finner sted i Norge, er det den fiktive staten «Murinus», som er motstanderen. Mange mener det «Murinus» et annet navn på NATOs reelle utfordrer, Russland.

– Dette er en ung styrke, sier Furness inne i teltet.

– Vi gjør alt vi kan for å overføre den eldre generasjonens erfaringer over på dem.

For å komme tettere på de unge soldatene tilbrakte VG onsdag formiddag sammen med dem på den midlertidig basen i Rennebu, mens NATO-øvelsen pågikk for fullt i terrenget rundt dem.

Venner døde – ville lære medisin

– Jeg vokste opp i et hardt nabolag, og hadde mange venner som døde som en konsekvens av kriminalitet, eller å ha vært tilfeldige ofre av kriminalitet, sier 25-åringen Elijah Lucas fra Stockton i California.

– Jeg ville skape positiv endring, så jeg meldte meg inn i den medisinske delen av marinen, for å sørge for å bli flink til å redde folks liv.

– Du er en del av en ung, ny generasjon, som ikke har erfaring fra krigssituasjoner. Hva betyr det for dere?

– Den eldre generasjonen lærer oss hva vi ikke skal gjøre annerledes. De har mye kunnskap å overføre til oss. Mange eldre Marines har vært igjennom mye galskap. Forhåpentligvis er det noe ikke vi trenger å oppleve, sier han.

Å gjøre noe for landet?

I leiren i Rennebu snakker flere i ledelsen av den amerikanske divisjonen om hvordan rekrutteringen skjøt i været etter terrorangrepene 11. september for 17 år siden. I årene som fulgte sa utallige «Marines» og andre soldater i presseintervjuer at angrepene motiverte dem for å delta i krigen i Afghanistan, men også i Irak.

Blant de unge amerikanske soldatene VG snakker med er svaret alltid at de «vil gjøre noe for landet sitt», men ingen referer til kriger og angrep i fortiden.

Visekorporal Castrejon (20) fra Chicago sier hun valgte å bli soldat fordi hun ønsket endring i livet sitt.

– For meg virket militæret sterke, selvstendige og selvmotiverende. Samholdet og samarbeidet er så lærerikt, sier hun.

Hun sier at familien hennes ble overrasket over valget hun tok.

– De var triste for ikke å kunne se meg så mye, men de ser at jeg er sunnere enn før, og at jeg har grodd som menneske ved å være her, selv om det bare har gått ett år.

Castrejon sier hun ikke nødvendigvis forblir soldat, noe som er vanlige for mange av de unge soldatene. Hvert fjerde år skiftes 70 prosent av Second Marine Divisions soldater ut. Mest av alt vil 20-åringen bli lærer.

– Hva tenker du om å være en del av denne store NATO-øvelsen?

– Jeg er glad for å være her på og se samarbeidet med andre land som hjelper oss. Jeg føler at jeg jeg gjør en liten del, men den lille delen kan gjøre en stor forskjell når vi setter innsatsen vår sammen. Min jobb er kanskje ikke så stor, meg så lenge jeg kan hjelpe folk her er den beste følelsen jeg kan tenke meg, sier hun.

243 år gamle tradisjoner

Den amerikanske marineoffiseren Tomlinson er entusiastisk, som en kry lærer, da han snakker med VG.

– Dette er den flotteste generasjonen av amerikanere du vil finne, sier han.

– Mange liker å latterliggjøre «Millennials», men det er de flotteste menneskene. De trenger ikke motivasjon, den sitter i dem, sier han.

Krigene i Afghanistan og Irak, der et svært stort, ukjent antall sivile ble drept som følge av USAs krigføring, har gitt soldatene som deltok erfaring som må videreføres, mener han.

– US Marines har eksistert i 243 år, og hver generasjon overfører sin erfaring til den neste. Disse soldatene er en del av en lang tradisjon, avslutter han.

Ordknappe Stoltenberg fra Nebraska

I enden av en åker står 20-åringen Shane Stoltenberg fra Nebraska. Han var ordknapp, men VG valgte likevel å forsøke:

– Hvorfor valgte du å bli soldat?

– For å gjøre noe for landet mitt, Sir.

– Hva vil du gjøre for landet ditt?

– Jeg vil forsvare det, og gjøre min familie stolt, Sir.

– Hva synes familien din om at du er med på denne øvelsen?

– De støtter meg 100 prosent, Sir.

– Hva tenker du om Norge? Og har du vært her før?

– Det er et pent land, og nei, det har jeg ikke, Sir.

– Hvor har du lyst til å være utstasjonert senere?

– Hvorhen de trenger meg, Sir, ha en god dag, Sir.

– Bare en ting til: Du har det samme navnet som generalsekretær Stoltenberg. Er dere i slekt?

– Jeg har ikke peiling, Sir.