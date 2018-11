25 ÅR SIDEN: Første dag i sjøforklaringen for skipssjef Christian Irgens for KNM «Oslo» i Bergen januar 1994. Han var skipssjef da KNM «Oslo» gikk på grunn 24. januar 1994. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

25 år siden KNM «Oslo» gikk på grunn: – Vet godt hva besetningen og skipssjefen gikk gjennom

INNENRIKS 2018-11-08T21:49:08Z

Januar 1994 ble KNM «Oslo» kastet av bølgene opp på et skjær. Én person omkom og syv personer ble alvorlig skadet. Tidligere skipssjef Christian Irgens var den siste som forlot fregatten.

Publisert: 08.11.18 22:49 Oppdatert: 08.11.18 23:18

Redningsmannskapene jobber nå på spreng for å berge milliardfregatten KNM «Helge Ingstad», etter at skipet kolliderte med tankskipet TS «Sola» i Hjeltefjorden natt til torsdag.

24. januar 1994 seilte fregatten KNM «Oslo» fra Haakonsvern for å delta i en øvelse med norsk undervannsbåt vest for Marsteinen fyr. Et forferdelig uvær hadde rammet Vestlandet natten før, som førte til store skader.

I Bergen var alle tilgjengelige slepebåter opptatt med å berge en oljeplattform som drev inn i Puddefjordsbroen mellom Bergen og Laksevåg.

– Hendelsene med KNM «Oslo» denne kvelden var veldig dramatisk, forteller Christian Irgens (62) til VG.

Han ble skipssjef på KNM «Oslo» høsten 1993.

Det var Bergens Tidende som først skrev om Irgens’ reaksjon på fregatt-kollisjonen.

Fregatten med 114 personer om bord fikk motorstans i det de var ved utløpet til Korsfjorden, rett nord for Marsteinen fyr.

– To fyroljepumper fikk for mye vann i dieselen og stanset. Dette medførte at kjelene ikke fikk varme, som igjen medførte at turbinene stanset, forteller Irgens.

20 minutter etter at den 100-meter lange fregatten mistet fremdriften, blir den kastet av bølgene opp på et skjær.

Én omkom

Skipssjefen viktigste fokus blir å evakuere flesteparten av besetningen.

– Skadene var så store at han fryktet at fregatten kunne skli av skjæret og synke. Store deler av skutebunnen var flerret opp, forteller Irgens.

To menn falt over bord i det kalde vannet. Syv av mannskapet ble alvorlig skadet.

Den ene mannen ble funnet ved en tilfeldighet av losbåten i det fire grader kalde vannet etter 18 minutter.

Den andre blir funnet etter to uker nord i Øygarden.

Redningshelikopteret på Haukeland fikk ikke ta av på grunn av det dårlige været. Slepebåter var heller ikke tilgjengelig på grunn av redningsaksjonen på Laksevåg.

– Vi var overlatt til oss selv i noen timer. Det som reddet oss var den hjelpen vi fikk fra fartøyer og småbåter som kom oss til unnsetning. Det var disse som bidro til at vi fikk evakuert alle på en sikker og rask måte, forteller han.

Mannskapet ble fraktet til land på Sotra og Austevoll. Irgens ble den siste som forlater KNM «Oslo».

– En ubeskrivelig følelse å hale splittflagget og gå fra bordet, sier Irgens til VG torsdag.

25 år senere forteller Irgens at han aldri har vært plaget av den dramatiske hendelsen.

– Jeg ble veldig godt tatt vare på av Marinen og Forsvarets ledelse. De viste meg enormt tillit ved å la meg få seile som skipssjef i ytterligere to og ett-halvt år, forteller han.

– Uforskammet

Irgens våknet til nyhetene om fregatten KNM Helge Ingstad som kolliderte med tankskipet TS «Sola» i dag tidlig.

– Alt jeg har å si er at jeg vet godt hva den besetningen og skipssjefen gikk igjennom, sier han og legger til:

– Jeg har full respekt for det som nå skjer. Ikke minst for det som må gjøres av besetningen og ledelsen i Sjøforsvaret.

Men 62-åringen ønsker ikke å uttale seg om hva han tror kan ha skjedd:

– Jeg vet ikke hva som har skjedd, og det er det opp til kommisjonene å finne ut av, avslutter han.