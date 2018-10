ARM-I-ARM MOT ERNA: Venstre-toppene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja sier de vil forsvare dagens abortlov. Her er de på vei til kongeparets gullbryllupsdag i Oslo domkirke tidligere i år. Foto: Frode Hansen

Venstre-lederen uenig i Ernas KrF-flørt: Forsvarer dagens abortlov

INNENRIKS 2018-10-18T17:58:28Z

BRUSSEL (VG) Venstre-leder Trine Skei Grande sier blankt nei til abort-utspillet fra regjeringssjefen Erna Solberg (H), som vil komme KrF i møte med mulige endringer i abortloven.

Publisert: 18.10.18 19:58 Oppdatert: 18.10.18 20:20

En drøy time etter at Høyre-leder Erna Solberg gikk ut i VG og tilbød KrF mulige endringer i abortloven , svarer hennes regjeringskollega på utspillet:

«For Venstre ligger prinsippet om kvinners rett til selvbestemt abort og rammene rundt abortlovgivningen fast».

Det skriver Venstre-leder og kulturministeren i en tekstmelding til VG. Og så legger hun til:

«Vi forhandler ikke i mediene, hverken med KrF eller andre partier. Det gjorde vi heller ikke før forhandlingene om Jeløya-erklæringen.»

Bakgrunn: Erna kaster seg inn i kampen om KrFs veivalg

Som å sette fyr på huset

Abid Q. Raja, som er nestleder i Venstres stortingsgruppe, går enda lengre:

– Jeg er veldig for at KrF skal velge oss. Vi har stått sammen i fem år og fått til enorme seire, sier han til VG, men legger strengt til:

– I forsøk på å overbevise KrF om at de må inn i regjeringen, er det ikke slik at vi kan kaste våre liberale verdier over bord. Det vil være som å sette fyr på huset eller rive veggene, sier Raja.

Viktig for KrF

Erna Solberg presiserte at hun uttalte seg som leder i Høyre og ikke som statsminister, da hun åpnet for at KrF kunne få gjennomslag for endringer i abortloven – forutsatt at de velger å forhandle om å gå inn i Solberg-regjeringen på landsmøtet om to uker.

– Vi er klar over at dette er viktige saker for KrF. Hvis KrF konkluderer med at de vil forhandle for å komme inn i regjeringen, er det naturlig at de får sette et verdi-preg på en felles plattform med saker som er viktige for dem, sa Solberg til VG.

Hør forskjellen på Hareides Erna-løfter selv: Er dette samme mannen?

Solberg la til at hun var villig til å forhandle om den delen av abortloven som åpner for abort ved fare for alvorlig sykdom hos fosteret. Men dette vil altså ikke Venstre være med på.

Kan frafalle tvilling-abort

Men Abid Raja sier han er villig til å vurdere Solbergs tilnærming til KrF på det andre viktige punktet i abort-debatten, som åpner for fjerning av et foster ved tvilling-graviditet:

– I det spørsmålet har Venstre vært delt, sier Raja.

– Jeg har selv tvillingdøtre, og jeg er ikke for at man skal tillate fosterreduksjon, Men om KrF kommer til oss og forhandler først, er jeg mer enn villig til å gå i front for at Venstre skal slutte seg til forslaget fra KrF og sette stopp for tvillingabort, sier han.