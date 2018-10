Stavanger tinghus. Loai Deeb ledet en verdensomspennende menneskerettighetsorganisasjon fra Stavanger. Nå er han dømt for blant annet underslag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Menneskerettighetsleder i Stavanger dømt for underslag

Menneskerettighetslederen Loai Deeb er dømt til fire og et halvt års fengsel for å underslått millionbeløp og brukt dem på gambling, melder NRK.

Dommen fra Stavanger tingrett er i tråd med aktors påstand.

Norsk-palestinske Deeb sto tiltalt for blant annet å ha gamblet bort nesten 11 millioner kroner som tilhørte menneskerettighetsorganisasjonen Global Network for Rights and Development (GNRD), som han ledet. I tillegg var han tiltalt for menneskesmugling og forfalskning.

Loai Deebs forsvarer Kjell Brygfjeld er skuffet over dommen.

– Han er dømt på alle punkter. Vi er skuffet over resultatet. Vi noterer oss at praktisk talt ingenting av Deebs bevisførsel er blitt referert i dommen, sier Brygfjeld til NRK.

Deep opplyser at han vil anke dommen.

43 år gamle Deeb grunnla og ledet i flere år menneskerettighetsorganisasjonen med hovedkvarter i Hillevåg i Stavanger. I årene etter grunnleggelsen i 2008 mottok organisasjonen flere store millionbeløp fra ukjente givere i Midtøsten.