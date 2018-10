POLITIFOTO: Her er Makaveli Lindén fotografert av svensk politi etter at han ble tatt for et ran med kniv i et kollektiv i Uppsala i 2017. Foto: Politiet

Makaveli Lindén til politiet: Gikk med kniv «for å beskytte mitt liv»

UPPSALA (VG) I avhør med politiet i fjor påsto Makaveli Lindén at han hadde mottatt trusler.

I avhør med politiet etter knivranet i august i fjor erkjente Lindén at han gikk med en morakniv på seg:

– Hva skal du ha den til, spurte politiet.

– For å beskytte mitt liv, svarte Lindén.

– Har du trusler mot deg?

– Ja, folk blir skutt og knivstukket i mitt område.

Makaveli Lindén er etterlyst over hele verden, mistenkt for drapet på Heikki Bjørklund Paltto på Majorstuen i Oslo for én uke siden.

20-åringen het tidligere Christian Bo Lindén, men har byttet fornavn til Makaveli. Han ble så sent som i august løslatt etter å ha sonet en dom for å ha truet og ranet et kollektiv i Uppsala.

Av dommen går det frem at han en augustmorgen i fjor tok seg inn i bolig i Uppsala sentrum gjennom et ulåst vindu.

– Han kom inn gjennom vinduet tidlig om morgenen rundt klokken 04. Han hadde en kniv og spurte etter penger, sier en av de fem som var til stede i leiligheten til VG.

Han ble pågrepet av politiet i en vekslingssentral da han senere prøvde å veksle inn utenlandske sedler han fikk med seg fra ranet.

Rus og kriminalitet

Ifølge VGs opplysninger begynte Lindén i ung alder å ruse seg på narkotiske stoffer. Han har misbrukt stoffer som hasj, amfetamin og spice (syntetisk hasj), og har i avhør fortalt at han flere ganger har forsøkt å slutte. Han har i perioder i oppveksten bodd på institusjoner som spesialiserer seg på å hjelpe ungdommer med slike problemer.

Han er straffedømt en rekke ganger for tyverier, ran, trusler, vold og brudd på narkotikalovgivningen.

Han har i mange år vært i politiets registre, og da han ble etterlyst med navn av norsk politi hadde svensk politi allerede etterlyst ham fordi han ikke hadde fulgt opp sine forpliktelser overfor kriminalomsorgen etter at han ble løslatt i august.

Trolig ikke i Norge eller Sverige

Mandag formiddag opplyste Oslopolitiet at Makaveli Lindén fremdeles er etterlyst internasjonalt, altså over hele verden. Politiet sier at de jobber med konkrete spor og opplysninger.

– Vi jobber ut ifra at han ikke befinner seg i hverken Norge eller Sverige , men mer konkret enn dette er vi ikke nå av polititaktiske grunner, sier politiinspektør Grete Metlid i en pressemelding.