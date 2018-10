MØTTES I MAI: Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) (t.v.) oppsøkte i mai statsminister Erna Solberg (H) for å legge fram resultatet av folkeavstemningen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Departementet: Finnmark bryter loven

INNENRIKS 2018-10-16T09:05:41Z

Finnmark bryter loven ved ikke å velge medlemmer til fellesnemnda som skal forberede sammenslåingen med Troms, fastslår Kommunaldepartementet.

NTB

Publisert: 16.10.18 11:05 Oppdatert: 16.10.18 11:20

Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) reagerer skarpt på at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer med denne konklusjonen, bare én dag før Finnmark fylkesting møtes for å behandle sin egen lovlighetsvurdering.

– Dette føyer seg inn i et mønster der staten fullstendig overkjører Finnmark, sier Vassvik til NTB.

Les også: Flertall for regionreformen – Troms og Finnmark slås sammen med tvang

Ugyldig og opphevet

Kommunalminister Monica Mælands (H) jurister mener det ikke er rom for tvil:

– Vedtaket i Finnmark fylkesting 20. juni om ikke å velge medlemmer til fellesnemnda, bryter med fylkestingets rettslige plikt. Vedtaket er en ulovlig avgjørelse, det er ugyldig og er med dette opphevet, heter det i et brev fra Kommunal- og regionaldepartementet til Finnmark fylkeskommune.

«Neppe tvilsomt»

Finnmark pålegges å behandle saken på nytt. Videre heter det at departementets vedtak er endelig og ikke kan påklages.

Det heter også i brevet at «det neppe kan være særlig tvilsomt» at fylkestinget har en rettslig plikt til å velge medlemmer til fellesnemnda.

Fellesnemnda er det organet som skal forberede en sammenslåing og hvor det etter en tidligere avgjørelse i departementet skal sitte 17 representanter fra Finnmark og 19 representanter fra Troms.

Nekter fortsatt

Vassvik er tydelig på det ikke kommer til å bli valgt noen medlemmer til fellesnemnda under fylkestingets møte denne uken.

– For det første avventer vi Stortingets behandling av forslaget fra Senterpartiet om å oppheve sammenslåingen av Finnmark og Troms. Dernest avventer vi regjeringens varslede oppgavemelding. Og ikke minst må den generelle politiske situasjonen og KrFs veivalg avklares først, sier Vassvik til NTB.

Ingen klar frist

Fylkesordføreren legger til at Finnmarks egen utredning av lovligheten av vedtaket delvis er i motstrid med departementets konklusjon.

– Konklusjonen i utredningen som etter planen skal behandles av fylkestinget, er at vi er lovpålagt å velge medlemmer til fellesnemnda, men at det ikke er satt noen tydelig frist for når dette valget skal gjøres, sier Vassvik.