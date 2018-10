TILTALT: Mohyeldeen Mohammad er tiltalt for trusler mot stortingsrepresentant Abid Raja. Foto: Frode Hansen

Mohyeldeen Mohammad møtte ikke til trusselsak: Vil bli internasjonalt etterlyst

Islamisten Mohyeldeen Mohammad møtte ikke opp i Oslo tingrett mandag, hvor trusselsaken mot stortingsrepresentant Abid Raja (VG) skulle behandles. Nå vil han bli internasjonalt etterlyst.

Publisert: 23.10.18 09:19 Oppdatert: 23.10.18 09:43

Det opplyser statsadvokat Fredrik Gunnar Ranke til VG.

– Vi mener han har unndratt seg straffeforfølgning, Vi har sikre spor på at han befinner seg i Marokko, blant annet har han gjort kontantuttak der. Også Oslo tingrett er enig i at han har unndratt seg straffeforfølgning og i går kveld fikk vi en pågripelsesbeslutning derfra. Den innebærer at han vil bli internasjonalt etterlyst. Jeg går ut fra at dette vil skje i dag, men politiet styrer dette, sier Ranke.

Mistenkelige internettsøk

Statsadvokaten kan opplyse at Mohyeldeen Mohammad har vært ute av landet over lengre tid, muligens et par uker, før rettssaken skulle starte mandag.

– For en tid tilbake siden gjorde han internettsøk på land som ikke har utleveringsavtale med Norge. Det har ikke Marokko, men det betyr ikke at marokkanere ikke vil utlevere folk til Norge, de er bare ikke forpliktet til å gjøre det, sier Ranke.

Han opplyser at Mohyeldeen Mohammad kan vente seg en lengre, ubetinget fengselsstraff dersom han skulle bli dømt etter trusseltiltalen.

– Trusselvideo

Allerede mandag kom rettens parter til enig om at saken skulle berammes fra 13. til 19. november.

I forrige uke måtte Mohammad bytte forsvarer da det viste seg at advokat Salman Hussain var bror til vitnet Ubaydullah Hussain. Senest søndag kveld ba han om å få oppnevnt advokat Brynjar Meling som forsvarer, skriver NTB. VG har forsøkt å komme i kontakt med Meling tirsdag morgen, men har ikke oppnådd kontakt.

Ranke sa i retten i går at det har vist deg svært vanskelig å stevne tiltalte. Han vil derfor sende en skriftlig begjæring om pågripelse.

– Dette kan ikke pågå i det uendelige. Det er en alvorlig sak, og det er veldig leit for fornærmede i saken at han ikke får dette ut av verden. Det vi oppfatter som en trusselvideo henger over ham som et damoklessverd, sa Ranke til NTB.

– Usle og feige

Mohammad er tiltalt for trusler mot stortingsrepresentant Abid Raja (V). Ifølge tiltalen kalte ham Raja en «skitten, frafallen muslim» som burde råtne i helvete.

«Må Allah gi deg uhelbredelig sykdom, engstelighet, trengsel, fattigdom, et smertefullt og ynkelig liv før døden», står det i en av meldingene Raja fikk fra Mohammad.

– Dette viser at ikke bare undergraver ekstremistene samfunnet, ytringsfriheten og demokratiet, men de gjør også alt de kan å unndra seg å stå til rette. Dette er usle og feige ekstremister, sier Raja til NTB.

Abid Raja skulle mandag egentlig ha reist til England med utenriks- og forsvarskomiteen.

– Jeg måtte avlyse min deltagelse på grunn av rettssaken. Så dette påvirker min arbeidshverdag. Jeg skulle ønske at vi kunne bli ferdig med saken og at han fikk straff som fortjent, sier han videre.