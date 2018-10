STÅR SAMMEN: I august snakket tidligere fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og kjæresten Bahareh Letnes ut på en pressekonferanse i regi av PR-byrået Gambit. Foto: Tomm W. Christiansen

Spiste lunsj på den iranske ambassaden før de dro til Iran

INNENRIKS 2018-10-22T21:20:48Z

Før avreisen i juli spiste Per Sandberg og Bahareh Letnes shish kebab, drakk te og pratet med den iranske ambassadøren i Norge.

Publisert: 22.10.18 23:20

I juli dro daværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og hans kjæreste Bahareh Letnes på en omstridt ferietur til Iran.

Etter hva VG vet, fremkommer det helt nye opplysninger om Iran-reisen i parets kommende bok, «Fremmede makter har flyttet inn; justismord og politisk drap», som lanseres neste mandag.

VG har kjennskap til at boken omtaler en lunsj på den iranske ambassaden i Oslo. Invitasjonen skal ha kommet samme dag som Sandberg skulle hente visum. Blant temaene Sandberg, Letnes og ambassadøren diskuterte, var Irans turistnæring, handel og parets ferieplaner. De skal ha svart at de kun skulle på ferie.

Lunsjet en time

Videre kaller Sandberg sammenkomsten for en høflig lunsj som skal ha vart en times tid, frem til Sandbergs pass med nytt visum var klart. VG kjenner til at paret skal ha besøkt ambassaden som gode venner, men at de selv mener ambassadøren skjønte at det var mer enn vennskap mellom dem.

Hverken Sandberg eller Letnes skal ha hatt betenkeligheter med å takke ja til invitasjonen, skal det stå i boken.

Gikk av i august

Sandberg har erkjent at han brøt regjeringens retningslinjer da han ikke meldte fra om ferien til hverken Fiskeridepartementet eller Statsministerens kontor (SMK) og da han tok med seg jobbtelefonen til Iran, stikk i strid med rådene fra PST. I august gikk han av som fiskeriminister.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) råder norske statsråder til å la mobiler, nettbrett og datamaskiner ligge hjemme dersom man skal til land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

Sandberg har tidligere forklart at det var «gode grunner» til at han ikke informerte Statsministerens kontor (SMK) om turen. Iran-planene ble først kjent for hans eget departement da iranske myndigheter ville møte fiskeriministeren, ifølge DN .

For tiden er Sandberg og Letnes på en ny tur til Iran. Der møter fremtredende representanter fra regjeringen og næringslivet, skriver TV 2 .