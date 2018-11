– HAR IKKE PEILING: Arbeiderpartiets familiepolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen mener helseminister Bent Høie ikke har peiling når han sammenligner sin egen legning med diskriminering mot personer med downs syndrom i abortdebatten. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Går hardt ut mot Høies homosammenligning: – Helt forkastelig!

INNENRIKS 2018-11-05T14:43:13Z

– Å skyve homofiles rettigheter foran seg på denne måten for å ramme kvinners rettigheter er helt uakseptabelt, sier Anette Trettebergstuen (Ap) etter helseminister Bent Høies (H) abortuttalelse.

Publisert: 05.11.18 15:43 Oppdatert: 05.11.18 16:02

Mandag uttalte helseminister og nestleder i Høyre, Bent Høie , at han som homofil forstår hvorfor mennesker med Downs syndrom opplever dagens abortlov som diskriminerende.

– Dagens lov sier at deres liv i seg selv er grunnlag for abort. Jeg er enig med dem i at det gjør loven diskriminerende. Jeg er selv i en situasjon der jeg tilhører en minoritet og vet hvordan det oppleves når en side av deg brukes til å definere hele deg, sier Høie til VG.

– Høie har ikke peiling

Uttalelsen faller på ingen måte i god jord hos Arbeiderpartiets familiepolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen , som selv er lesbisk.

– Bent Høie har ikke peiling på hva dette handler om. Det viser det uverdige utspillet hans. Denne sammenligningen med homofile og mennesker med downs, er helt forkastelig, og ikke en norsk statsråd verdig, sier hun.

Denne uken starter samtalene mellom Solberg-regjeringen og Kristelig Folkeparti (KrF), som fredag stemte for å søke regjeringsmakt sammen.

Før KrF gikk inn for å lene seg mot høyresiden, gjorde Erna Solberg det klart at Høyre er villig til å forhandle om endringer i abortloven.

Trettebergstuen mener Høyre forhandler om kvinners rettigheter for å beholde regjeringsmakten.

– Det er provoserende at han som mektig, mannlig politiker skal ta valg som gjør at kvinner mister selvbestemmelsen.

Trettebergstuen kaller det en nøye kalkulert avsporing av debatten.

– Bruker homofile som gisler i abortdebatten

Også SVs mann i familiekomiteen, Freddy André Øvstegård reagerer.

– Høie bruker oss homofile som gisler i abortdebatten. Vi skeive vet ingenting om hvordan det er å ha Downs syndrom, og jeg kan ikke godta at han bruker oss til inntekt for sitt konservative syn på abort.

– Høie mener at dagens lov er diskriminerende og vil få ned antall aborter, er det ikke noe du er enig i?

– Jeg mener loven vi har i dag er riktig. Endringer vil gjøre det vanskeligere for kvinners selvbestemmelse. Solberg sier jo at det ikke vil få praktisk betydning, men her slipper helseministeren katta ut av sekken, sier han.

– Vi vil alle ha ned aborttallene. De synker heldigvis og kan bli enda lavere med god tilgang på prevensjon og seksualopplysning, sier Trettebergstuen.

Leder i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Ingvild Endestad, sier at de har fått reaksjoner på uttalelsen.

– Det er flere som har reagert på sammenligningen til Høie, og som deler vår bekymring om at gravide i en sårbar situasjon skal settes opp mot andre sårbare grupper, sier hun.

Står for uttalelsen sin

Helseministeren møter VG i London, der han er på studiebesøk og blant annet møter den britiske helseministeren.

– Jeg er veldig overrasket over at Anette, som også har jobbet mye med diskrimineringsspørsmål, ikke ser den åpenbare parallellen med at mennesker med downs som egenskap i seg selv kan være grunn for abort i dagens lov, noe som er diskriminerende.

Høie står derfor for uttalelsen sin.

– Derfor er parallellen til alle som har opplevd diskriminering i høyeste grad reell. At man defineres som menneske ut ifra en enkelt egenskap.