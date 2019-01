UTE I STORMEN: Venstre-leder Trine Skei Grande ute i snøværet på Granavolden onsdag denne uken, her med sin egen nestleder Terje Breivik og KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Helge Mikalsen

Kilder til VG: Skei Grande omtalte partikollegaer som «psykopat» og «han homoen»

Bak lukkede dører skal Venstre-leder Trine Skei Grande ha karakterisert sin partikollega og partiets mest populære ordfører, Alfred Bjørlo (46), som «psykopat», forteller kilder i partiet til VG.

Publisert: 18.01.19 18:32 Oppdatert: 18.01.19 18:55

Det er tredje gang på under to måneder at det kommer nye opplysninger om episoder der Grande skal ha omtalt tillitsvalgte i sitt eget parti på en ufordelaktig måte.

Før jul fortalte Dagens Næringsliv at Trine Skei Grande hadde baksnakket stortingsrepresentant Abid Raja i en telefonsamtale med Høyres Henrik Asheim. Uten at Grande var klar over det, satte Asheim telefonen på høyttaler med Raja og flere andre til stede i rommet.

Populær ordfører

Men dette er altså ikke første gang Grande skal ha snakket nedsettende om en partikollega:

Internt i Venstre er det nå en voksende oppgitthet over hvordan Trine Skei Grande fra tid til annen omtaler sine partikolleger, ifølge VGs kilder. VG har snakket med en rekke kilder som forteller om andre personer Grande skal ha snakket nedsettende om i påhør av andre.

Kildene bekrefter at de, ved ulike anledninger, har hørt Grande omtale partiets superpopulære ordfører i Eid kommune, Alfred Bjørlo, som «psykopat». Ved kommunevalget i 2015 oppnådde Bjørlo landets høyeste oppslutning for Venstre med 30,9 prosent. Ved valget i 2011 fikk han utrolige 43,9 prosent.

Hverken Grande selv eller de som uttaler seg på vegne av henne vil overfor VG avvise at disse ordene har falt fra partilederens munn.

«Lojal partikanin»

Omtalen av Bjørlo skal, ifølge VGs kilder, ha blitt gjentatt over lengre tid fra Grande. Hun skal ha vært frustrert over at Bjørlo stadig kontaktet stortingsgruppen og partiledelsen med innspill til politiske beslutninger, utspill og bevilgninger.

Det ferskeste eksempelet er fra høsten 2018, etter at Bjørlo skrev en kronikk i avisen Nationen 22. august med tittelen «Den bakstreverske Staten ».

I kronikken kritiserer Bjørlo regjeringen, som Venstre deltar i, for ikke å være distriktsvennlig. Han avsluttet kronikken med: «No får det være nok med å være lojal «partikanin» – no er det nødvendig å seie frå før det er for sent.»

I dagene etter at kronikken sto på trykk fikk Bjørlo positiv omtale, blant annet i en lederartikkel i Aftenposten .

Men på et møte med flere partikolleger til stede, i kjølvannet av kronikken, ga Grande tydelig uttrykk for at hun var mektig provosert over kronikken, før hun skal ha utbrutt:

– Han er jo helt psykopat!

– Vil ikke spekulere

I en annen sammenheng skal Grande også ha pekt på Bjørlos oppvekst for å forklare Venstre-ordførerens oppførsel ved å si at han er «enebarn med klare psykopatiske trekk», ifølge VGs kilder.

– Dette er helt ukjent for meg. Jeg kan aldri tenke meg at Trine Skei Grande har sagt noe sånt. Jeg har et godt forhold til Trine, og så er det av og til at vi har hatt distriktspolitiske diskusjoner der vi har diskutert og kanskje ikke alltid har vært helt enig. Men jeg har aldri opplevd at hun har sagt noe slikt, sier Bjørlo selv til VG.

– Men hvis du antar at VGs kilder snakker sant, hva er da din kommentar til disse karakteristikkene?

– Det har jeg ikke lyst til spekulere i, fordi dette er så ute på viddene at jeg har vanskelig for å tro på det, enkelt og greit, sier han.

«Han homoen»

Etter det VG kjenner til skal flere i stortingsgruppen også ha reagert på at stortingsrepresentant Ketil Kjenseth, som er homofil, av Grande gjentatte ganger skal ha blitt omtalt som «han homoen» på interne møter i partiet.

– Det stemmer nok at hun har sagt det. Jeg har ikke noen særlig kommentar til det. Jeg har vel opplevd at det har blitt sagt for å påpeke mangfoldet i stortingsgruppen.

– Hva synes du om at en leder omtaler medarbeidere på den måten?

– Det er ikke karakteristikker jeg selv bruker, sier Kjenseth til VG.

I en tekstmelding til VG senere onsdag kveld legger Kjenseth til:

«Jeg har kjent Trine i 25 år og kjenner meg ikke igjen i at hun snakker folk ned. Snarere har hun evne til å slippe folk opp og fram», skriver han.

Pakistansk æreskultur

Onsdag skrev Dagens Næringsliv at Grande ved flere anledninger har pekt på Abid Rajas pakistanske bakgrunn for å forklare hans atferd, blant annet ved å si at han ikke sier unnskyld fordi han kommer fra en æreskultur.

– Jeg oppfatter at Trine har brukt hans pakistanske bakgrunn, stolthet og æreskultur som et forsøk på å unnskylde ham. Hun har ikke bidratt til å bygge ham opp, fortalte en kilde til avisen.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i dette. Jeg mener det er en styrke for Stortinget og for Venstre at vi har politikere med ulik bakgrunn, svarte Trine Skei Grande til DN i den saken.

Skei Grande vil ikke kommentere VGs sak, og henviser til sin statssekretær Jan-Christian Kolstø. I en tekstmelding til VG skriver han:

«Jeg har jobbet tett med Trine i snart 15 år og kjenner ikke igjen det bildet noen prøver å tegne. Dette er påstander fra enkeltstående anonyme kilder som kun har til hensikt å ramme henne og Venstre. Jeg tror folk i Venstre i likhet med meg opplever en raus og klok partileder som er opptatt av å bygge opp folk og opptatt av å bygge lag i Venstre.»