Full mann i legefrakk ville undersøke pasienter – må i retten

En full mann iført legefrakk og utstyrt med stetoskop forsøkte å undersøke pasienter på Haukeland i Bergen. I april må han møte i retten.

NTB

Det var en sen oktoberkveld i 2017 at mannens korte karriere som lege på medisinsk avdeling 5 Vest ved Haukeland universitetssykehus fant sted, skriver Bergensavisen .

Ifølge tiltalen var mannen utkledd med både legefrakk og stetoskop da han tydelig beruset oppsøkte flere pasientrom. Pasientene forsto imidlertid raskt at han ikke var kompetent til jobben, og gjorde anskrik. Vaktmannskaper kom til og tok hånd om mannen, får avisen opplyst.

Bare noen måneder senere var 50-åringen tilbake på sykehuset, den gang på Kvinneklinikken, og også da en sen kveld. Denne gangen opptrådte han uten frakk, men ble tatt for å ha stjålet stetoskop, bandasjer, såpe og et epiduralsett – utstyr for å sette bedøvelse på fødende kvinner.

Rettssaken mot mannen, som også er tiltalt for småtyverier og hærverk, kommer opp for retten i april.