Ulvemotstanderne er på vei mot Stortinget: – De er i sin egen boble innenfor Ring 3

Ulvemotstanderne er nå i Oslo. Og de er ikke fornøyde.

Bussen startet fra Geilo allerede klokken 13.30 i dag. De som skulle vært på jobb, har tatt seg fri. Det skal demonstreres, ropes høyt mot regjeringen og statsminister Erna Solberg .

– Vi samler folk og sier ifra, sier organisator Håkon Haug Laa til VG på bussen som har sust ned E16 mot Oslo.

Striden – kort forklart: Rovviltnemndene ville skyte tre ulveflokker inne i områdene som Stortinget har vedtatt at skal være landets ulvesoner. De fikk blankt nei fra regjeringen på to av dem. Regjeringen mener at ulvene ikke har nok «skadepotensial».

– Er i utakt med bygdefolk

En av dem om bord på bussen har vært på reise siden 7.30 i dag tidlig, for å få si sin mening foran Stortinget. Laa mener frustrasjonen lokalt vitner om at regjeringen ikke lytter. Og understreker at en ny rovviltpolitikk må til.

– Dette vitner om at de er i utakt med bygdefolk, at de er i sin boble på Stortinget og innenfor Ring 3, som vi bruker å si. De har ikke helt følelse av hvordan livet er på bygda, sier Laa.

Nå er det nok! Det er beskjeden ulvemotstanderne skal gi alle som vil høre i Oslo fra klokken 18 i dag. De busses inn fra Norefjord, Lom, Lesja, Vinstra, Vang, Rømskog og Melhus, fra Østfold og Vestfold.

Ulveopprøret er i gang igjen.

– Sitter her i solidaritet

«Norsk natur er herlig – uten ulv», står det på T-skjorta til passasjer Knut Arne Svartberg.

– Jeg sitter her i solidaritet med dem som bor i ulvesonen eller rett utenfor, som har mistet muligheten til å drive næring. Eller foreldrene som er redde for ungene og bruker tiden sin på å kjøre dem på skolen. Jeg synes det er urettferdig at de må ha en stor populasjon av ulv som ødelegger for næringsutvikling, for friluftsliv og at ungene skal få leke ute i skogen. Derfor reiser jeg til Oslo for å demonstrere, sier Svartberg til VG.

– Hadde jeg hatt unger, ville jeg vært livredd for å slippe dem ut i skogen, understreker han.