FORSVUNNET: 31. oktober forsvant Anne-Elisabeth Hagen fra hjemmet sitt i Sloraveien i Lørenskog. Politiet etterforsker saken som en grov kidnapping. Foto: Politiet / Jørgen Braastad, VG

Anne-Elisabeth Hagen savnet av venninnene: «Hvor har du blitt av?»

Denne uken fikk venninnene den grusomme beskjeden: Anne-Elisabeth er forsvunnet, trolig bortført. De hadde avtalt å møtes, men hun hørte aldri fra seg.

Publisert: 12.01.19 08:37

– Hun er bare helt herlig. God tvers gjennom. Det er ikke noe fjas med henne. Spør du henne om ting, får du et ærlig svar. Et menneske som man må bli glad i, sier Liv Engom til VG.

Tårene rant da den gamle folkehøgskolevenninnen onsdag morgen fikk den dramatiske nyheten om Anne-Elisabeths forsvinning.

I over ti uker har den 68 år gamle kvinnen vært borte. Politiets hovedteori er at hun ble bortført fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober i fjor.

Politiet frykter hun ble kidnappet av profesjonelle gjerningspersoner som nå krever ni millioner euro i kryptovalutaen monero. Ektemannen er Tom Hagen, en av Norges rikeste menn. Han skal være god for over en milliard.

– Det er bare tragisk og uvirkelig. Jeg har snakket med andre venninner, og de var i sjokk. Vi gråt på telefonen. Hun fortjener virkelig ikke dette, sier Engom, som har kjent Anne-Elisabeth i over 50 år.

De to ble kjent på Viken Kristelige Folkehøyskole i 1968, som ligger i Anne-Elisabeths fødeby Gjøvik. I mai i fjor var Anne-Elisabeth Hagen tilbake på folkehøyskolen, hvor det ble arrangert 50-årsjubileum.

50-årsjubileum

I mai var flere fra 1968-kullet tilbake på skolen. Starten på den endeløse sommeren i 2018 var allerede godt i gang, og været var nydelig. Det var fest for jubilantene.

– Vi var hedersgjester i og med at vi var jubilanter. Vi fikk en omvisning på skolen og på lørdagskvelden ble vi underholdt av elevene med musikkinnslag, sier Engom.

Anne-Elisabeth Hagen har sterke røtter til Mjøsregionen, hun eier fortsatt en eiendom i området. Året etter folkehøgskolen, traff hun det som skulle bli hennes ektemann – Tom – på Gjøvik tekniske fagskole. De to var fortsatt i tenårene da de giftet seg i 1969.

Ekteparet bodde på Ringstad i Gran kommune i mange år, hvor de bygde seg hus, ifølge Avisa Hadeland. Anne-Elisabeth jobbet som hjelpepleier på det lokale sykehjemmet, og var dessuten ledsager i ambulansetjenesten.

Med årene kom de tre barna til verden. Tidlig på 1980-tallet flyttet familien sørover. På Fjellhamar i Lørenskog bygde de huset, hvor de fortsatt er bosatt.

– Vi bygde samtidig i Sloraveien i 1980, helt parallelt, og hjalp hverandre mye under byggeprosessen, har naboen Rolf A. Letvik fortalt.

Suksessen

I Lørenskog gjorde Anne-Elisabeth Hagens ektemann suksess innen eiendom, og han var med fra starten av som investor i Elkraft. Selskapet var en av de første private aktørene på markedet da energiloven ble endret på begynnelsen av 1990-tallet.

Kjøp og salg av kraft har siden den gang gitt formidable gevinster.

Marius Nerby, daglig leder i Elkraft, sier han har kjent ekteparet Hagen i årevis.

– Jeg er dypt sjokkert over det som har skjedd. Vårt eneste håp nå er at hun skal få komme trygt tilbake til familien sin, sier Nerby.

Han beskriver Anne-Elisabeth som et godt menneske.

– Hun kunne gått inn i rollefiguren som mormoren i Mormor og de åtte ungene. Alltid til stede og med omsorg for dem rundt seg. Mine tanker går til familien nå, en kan jo bare tenke seg hvilken jul de nettopp har gjennomgått, sier Nerby.

Avtalte møte

Tross milliardformuen, levde ekteparet Hagen et tilsynelatende nøkternt liv i eneboligen ved det idylliske Langvannet i Lørenskog. Anne-Elisabeth var den samme gamle.

Venninnen Liv Engom forteller om et sosialt og hyggelig 50-årsjubileum.

– Vi mimret mye og fant ut at vi måtte treffes oftere, sier Engom, som i dag bor på Kongsvinger.

Som planlagt, traff hun Anne-Elisabeth igjen litt senere på sommeren, på en kafé i Lillestrøm.

– Vi tok en kopp kaffe og fant ut at vi skulle treffe hverandre igjen over nyttår. Det ble det jo ikke noe av, sier hun.

Sendte tekstmelding

Inger-Marie Lilleengen gikk også på Viken Kristelige folkehøgskole i 1968. Hun har bare gode historier om venninnen hun traff igjen på 50-årsjubileet.

– Hun er en veldig kjekk jente, og koselig, fin dame. Det er det ikke noe å si på, sier Lilleengen.

De to gikk sammen på linjen for husflid og sløyd.

– Hun pratet vanlig som alle andre og hadde det ordentlig koselig. Hun så positivt på livet. Det var et flott program under jubileet, hvor vi ble vist rundt omkring og var mye sammen. Det ble mye mimring, forteller hun videre.

Under jubileet leste Lilleengen fra sin diktbok «Humor – Alvor – Glede, skulle jeg ønske å videre sprede».

– Det er en bok med dikt om alt vi opplever i livet. Hun hørte meg lese i den, og senere skrev hun til meg at «den boken vil jeg ha». Vi avtalte derfor å møtes på Metro-kjøpesenteret i Lørenskog så jeg kunne få gitt henne boken, sier Lilleengen.

Like etter jubileumstreffet fikk Lilleengen denne meldingen fra Anne-Elisabeth:

«Spennende å lese om ditt liv, alt du kan og alt du har opplevd. I helgen var vi jo sammen på Viken som vi gikk på for 50 år siden. Veldig flott å møte deg. Lykke til videre. Vi får nok til et treff snart, for boken di vil jeg skaffe meg.»

Men til nå har det ikke blitt noe treff. Kontakten opphørte i løpet av høsten.

– «Hvor har du blitt av?», har jeg tenkt. Vi hadde jo en avtale, sier Lilleengen.

Ektemannens medhjelper

Politiet offentliggjorde torsdag videomateriale av to mystiske menn utenfor kontoret til ektemannen Tom Hagen i Futurum-bygget i Lørenskog. Opptakene er gjort på morgenen 31. oktober – bare kort tid før Anne-Elisabeth skal ha blitt bortført.

Romerikes Blad beskriver Anne-Elisabeth som en lojal medhjelper mens ektemannen bygde imperiet sitt. Hun skal ha hjulpet til med flere ting i en slags sekretærrolle på kontoret.

På 1990-tallet skal hun ha vært kantinesjef i Futurum-bygget. En person som jobbet med henne beskriver henne som en suveren sjef. Hun hadde omsorg for alle rundt seg.

Ekteparet Hagens barn er for lengst blitt voksne. Anne-Elisabeth er i dag bestemor til flere barnebarn. På Facebook har hun fortalt om turer til Syden og til hytta på Kvitfjell med barnebarna.

«Dro til fjells søndag med 2 barnebarn som trengte litt vinterferie, så vi har en herlig bortgjemt bursdag og spist pølser, bløtkake og brus hele dagen, og til og med vært på kafé i Ringebu» , skrev hun på 60-årsdagen sin.

På Facebook kommer det frem at 68-åringen regelmessig sender hyggelige kommentarer og hilsener til venner og kjente.

«Du er så flott, og i tillegg snill og blid og en kjær venninne», skrev Anne-Elisabeth til en av dem noen uker før hun forsvant.