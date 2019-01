VÆRFAST: Flere trailersjåfører har valgt søke ly for den voldsomme vinden. De venter nå på at de skal kunne krysse Saltfjellet. Foto: Magnar Nicolaisen

Full storm i Nord-Norge: Melkebil har stått værfast i 19 timer

INNENRIKS 2019-01-11T11:16:43Z

Det er storm på Saltfjellet, og Magnar Nicolaisen står værfast med traileren full av melk. Nå håper han vinden skal legge seg for en stund.

Publisert: 11.01.19 12:16 Oppdatert: 11.01.19 12:39

Siden klokken 17 i går ettermiddag har Nicolaisen og åtte andre sjåfører parkert vogntogene i påvente av bedre vær på E6.

– Vi skulle over Saltfjellet, men det er stengt. Vi har søkt ly på Saltan turistsenter siden fem-seks i dag tidlig, slik at vi slipper å stå fast oppe på fjellet, forteller Nicolaisen til VG.

Det er storm over Saltfjellet, og fjellovergangen er stengt. De håper nå at vinden skal legge seg for en stund, og at de slipper å kjøre kolonne gjennom snøen.

Se direkte fra uværet her:

– Skummelt med sidevind

Sammen med to andre var han på vei til Sandnessjøen med melk, men gårsdagens meldinger om vogntog som blåste av veien, fikk følget til å tenke seg om to ganger før de tok sjansen på å ta melkeruten over fjellet.

Det var NRK som omtalte de værfaste først.

– Når man kjører trailer er det skummelt med sidevind, forklarer Nicolaisen, som melder at vinden blåser med 23 meter i sekundet.

Han poengterer at melkebilens runde melketank gjør kjøretøyet mer stabilt i vinden, men at de ikke tok noen sjanser.

– Takplater ligger strødd

På Utskarpen skole i Rana kommune har vinden revet av deler av taket, og skolen er derfor stengt. Det samme gjelder flere andre bygninger i området, skriver avisen Rana No .

– Flere plater har løsnet og ligger strødd utover området rundt skolen. På grunn av vinden er disse ennå ikke sikret, og derfor er skolen stengt. Så snart vinden løyer, noe den skal gjøre utpå ettermiddagen, vil de bli sikret, sier Utskarpen-rektoren, til avisen.

Også på kysten har vinden gjort mer ugagn enn bare å føre til kansellering av båtruter. I søndre del av havna på Tonnes er et tak revet av en garasje.

Oransje farevarsel

For Nordland fylke har meteorologene sendt ut varsel med oransje faregrad fredag – en faregrad som tilsier svært kraftig vind. Det er lavtrykket som de siste dagene har herjet med nordlendingene som ennå ikke har sluppet taket.

Nicolaisen og de andre må belage seg på å stå værfaste i ytterligere noen timer, da det ikke ser ut til at vindstyrken vil minke i særlig grad før utover ettermiddagen.

– En kollega har kjøpt kortstokk, så vi tenker å spille alt som hjertet begjærer, forteller han.

Det er ikke bare de værfaste sjåførene som har fått problemer med den kraftige vinden. Været har også ført med seg kansellerte fly- og fergeavganger og problemer på veiene.

I tillegg til Saltfjellet, er overgangene over Kråkmofjellet, Bjørnfjell og Umbukta stengt i Nordland på grunn av uværet.

Politiet i Nordland melder også om løse takplater, og trær som har måttet gi tapt. De oppfordrer folk til å være forsiktig.

En trailer fikk også har medfart da den var ute og kjørte i morgentimene: