ISGLATT: I Søgne i Agder havnet en skolebuss av veien på glatta. Ingen ble skadet i hendelsen. Foto: VG-tipser

Snø og underkjølt regn skaper problemer i trafikken

INNENRIKS 2019-01-15T09:02:47Z

Tirsdag er det meldt om vanskelige kjøreforhold i Agder på grunn av underkjølt regn. Også på Vestlandet skaper været problemer, og fører til glatte veier og forsinkede fly.

Publisert: 15.01.19 10:02 Oppdatert: 15.01.19 10:32

I morgentimene holdt Bergen Lufthavn Flesland stengt på grunn av snøværet, og flyene fikk hverken lettet eller landet. De gjenåpnet for trafikk like før klokken åtte, men mange av avgangene er forsinket. Det meldes også om enkelte innstillinger.

– Vi prøver nå å ta unna det som står på bakken. Det pleier å forplante seg utover dagen når man har hatt en slik begynnelse, sier operativ sjef ved Flesland, Øystein Skaar, til VG.

Glatte veier og mange trafikkuhell

Været har også skapt problemer utenfor rullebanen, og politiet melder om en del småuhell i trafikken.

– Det er sleipt i dag. Nullføre og litt glatt, sier Per Algerøy, operasjonsleder i Vest.

I Sør-Norge er det også meldt om flere trafikkuhell på det glatte føret. Blant annet en skolebuss i Søgne som havnet utenfor veibanen. Ingen kom til skade i ulykken.

– Det er meget glatt, skriver politiet på Twitter.

– Vi har hatt noen trafikkulykker. I vest så regner det, og i øst så snør det. Det kommer meldinger om underkjølt regn. Å avpasse farten etter forholdene er oppfordringen, sier Eivind Formo, operasjonsleder i Agder politidistrikt, til VG.

Også i Sør-Vest meldes det om vanskelige kjøreforhold.

– Vi har hatt noen småuhell der folk har mistet veigrepet, enten inn i en annen bil, fjellvegg eller grøftekant, men det er ikke meldt om personskader, sier Irene Ragnhildstveit, operasjonsleder i Sør-Vest.

Ruskevær i vest

Ifølge Håvard Torseth, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, er det ventet at kjøreforholdene vil bedre seg utover dagen.

– Også på Vestlandet vil det kunne være glatte veier, men vi har ikke sendt ut noe farevarsel på det. Vi oppfordrer til å følge med på værmeldinger, sier Torseth.

Mange steder i landet har de siste dagene opplevd ganske så ruskete vær . Det ser imidlertid ut til at det blir en forholdsvis rolig værdag i kongeriket tirsdag – med unntak av Vestlandet, som kan vente seg en god porsjon med nedbør og vind.

– Det er et lite lavtrykk på vei inn der, så det kan bli ganske god vestavind. Det blir også nedbør sør for Stad. Den begynner nok som snø, og går i kystområdene over til regn, forteller Torseth.

Enkelte steder har været ført til at fjelloverganger holdes stengt også tirsdag:

Vestlendingene slipper heller ikke unna i onsdag, og et nytt lavtrykk vil føre med seg en god del regn. Særlig i indre strøk av Rogaland.

– Det blir litt stigende temperaturer både på Vest- og Sørlandet. Det kan lokalt komme opp mot 30 til 40 millimeter med regn. På Østlandet og i Midt-Norge kommer nedbøren som snø, men det er ikke ventet de store mengdene. Rundt 5 til 10 centimeter, forteller meteorologen.

Han tror ikke mengdene er nok til å by på trafikale problemer, men ber folk være obs på snødekte veier.

Vinterkulden setter inn

– I nord blir det for det meste oppholdsvær, med unntak av lett snødryss og lokale byger enkelte steder, sier Torseth.

Vinterkulden har de siste dagene for alvor begynt å gripe tak, og temperaturene vil fortsette å synke utover i uken. Til helgen er det ventet minusgrader over hele landet .

– Det er litt kaldere enn normalt, men ingen ekstremkulde, sa Thorset til VG mandag.

På Østlandet vil gradestokken trolig krype ned mot 15 minus til helgen.

I Nordland, nærmere bestemt på Storforshei i Rana kommune, har kulden allerede tatt tak. Der ble det målt 25 minusgrader i dag, forteller Torseth.

– Det er det kaldeste stedet i dag.

Mandag fortalte Torseth at så godt som hele landet kan vente seg temperaturer på mellom 10 til 15 minusgrader hvis det blir klarvær, og værprognosene ikke endrer seg.