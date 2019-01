Politiet: Har oppsøkt adresser i jakt på mulig skjulested

INNENRIKS 2019-01-16T11:06:22Z

GARDERMOEN (VG) I jakten på hvor Anne-Elisabeth Hagen (68) befinner seg, bekrefter politiet at de har oppsøkt konkrete adresser etter tips fra publikum.

Publisert: 16.01.19 12:06 Oppdatert: 16.01.19 12:21

I dag er det nøyaktig 11 uker siden 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt på Fjellhamar i Lørenskog , og nøyaktig én uke siden politiet valgte å gjøre forsvinningssaken kjent for offentligheten.

I løpet av uken som har gått har politiet mottatt totalt 935 tips. Disse tas imot på et eget døgnbemannet tipsmottak på politistasjonen på Gardermoen. Onsdag slapp mediene inn her for å snakke med politioverbetjent i Øst politidistrikt Christian Berge.

Politiet har tidligere bekreftet at de har fått flere tips om mulige skjulesteder både i inn- og utland .

– Har dere fått tips om steder så konkrete at dere har vært ute og undersøkt?

– Ja, det stemmer at vi har sjekket ut noen av disse med negativt resultat så langt, svarer Berge.

Nabo så mystisk bil

Alle tipsene som blir ringt inn havner på tipsmottaket på Gardermoen hvor det sitter politifolk. Alle tips registreres og sendes videre til en egen vurderingsgruppe som sitter i et naborom. Her siles tipsene, og derfra sendes tips videre til etterforskningsgruppen.

Berge vil ikke kommentere hvor mange av tipsene som har ført til etterforskningsskritt.

– Alle tips er viktige for oss, men noen har større verdi enn andre. Slik vil det alltid være, sier politioverbetjenten.

Onsdag publiserte VG et intervju med en av Hagens naboer, som forteller at han den aktuelle formiddagen så en bil som tok en mystisk snarvei i retning huset hvor Anne-Elisabeth Hagen oppholdt seg .

– Jeg kan bekrefte den opplysningen, at vi har fått inn det tipset. Det er vurdert og er under bearbeiding. Så vil jeg si til alle som tipser at vi ikke har anledning og mulighet til å kontakte de tilbake for å fortelle om de om det er interessant eller ikke, sier han og fortsetter:

– Men jeg kan bekrefte at hvert enkelt tips vil bli bearbeidet. Alle tips som kommer inn kan være med å legge det puslespillet vi prøver å legge.

– Får tips om mistenkelige personer

Politiet har etterlyst to menn som gikk utenfor arbeidsplassen til milliardæren Tom Hagen samme morgen som kona hans forsvant. Disse har foreløpig ikke meldt seg.

– Vi får inn tips om biler, både mistenkelige biler og andre. Vi får inn tips om personer og mistenkelige personer og mistenkelig oppførsel. Og vi får inn tips om skjulesteder.

– Har dere vært fysisk ute og oppsøkt personer på bakgrunn av konkrete tips?

– Jeg har ikke lyst til å gå inn på hva vi har gjort i bearbeidingen av tipsene. Jeg kan bekrefte at vi har fått inn et titalls tips på de bildene som er ute.

– Er dere nærmere de to mennene?

– Vi er fortsatt i en prosess. Den pågår og har pågått lenge. Vi etterforsker med fortsatt bred styrke.

I forbindelse med offentliggjøringen av overvåkningsvideoene utenfor Futurum Næringspark, ønsket politiet også kontakt med en syklist som passerte en av mennene denne morgenen. Denne syklisten meldte seg etter kort tid og er avhørt av politiet.

– Kom syklisten med interessant informasjon?

– Han er identifisert, men jeg har ikke lyst til å gå inn på hva tipsene har ført til, sier Berge.