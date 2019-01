Barneministeren: Vurderte selv abort

INNENRIKS 2019-01-16T12:05:08Z

Barneminister Linda Hofstad Helleland (H) fikk beskjed om at hun bar på et alvorlig sykt foster. Onsdag formiddag delte hun den dypt personlige opplevelsen i Stortingets spontanspørretime.

Publisert: 16.01.19 13:05 Oppdatert: 16.01.19 13:23

Det var på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) at barneministeren opplyste at hun selv hadde vært igjennom belastningen med å vurdere om hun skulle bære fram barnet, eller avslutte svangerskapet.

I en duell om mulige endringer i abortloven i regjeringsforhandlingene med KrF, spurte Huitfeldt om Helleland kunne anerkjenne belastningen det er for kvinner å fremstille seg for en abortnemnd.

– Ja, det er tungt. For jeg har opplevd det selv, svarte barneministeren fra Stortingets talerstol.

Måtte vurdere abort

Etter spørretimen utdypet hun dette svaret overfor VG:

– Anniken Huitfeldt stilte et relevant spørsmål, om jeg som kvinne har forståelse for at det er vanskelig å måtte gå i nemnd. Da var mitt ærlige svar at det har jeg, fordi jeg måtte vurdere det selv.

Linda Hofstad Helleland er gift med stortingskollegaen Trond Helleland, som er parlamentarisk leder for Høyre.

Barnet var friskt

– Vi fikk beskjed om at vi var gravide med et veldig sykt barn, akkurat rundt grensen for selvbestemt abort som vi har i Norge. Da gikk vi igjennom en prosess hvor vi måtte vurdere. Vi valgte å bære fram barnet, som viste seg å være helt friskt. Og her var det et tilfelle hvor en gynekolog hadde gjort alvorlige feil i sin diagnostikk, sier Helleland til VG.

Paret har nå to barn, men Helleland vil ikke svare på hvem av dem denne historien handler om.

Var sterkt å høre

– Det var sterkt å høre henne snakke om sin egen erfaring fra Stortingets talerstol, sier Anniken Huitfeldt til VG etter spørretimen.

– Men nå svarer hun det samme som Erna Solberg, at hun kan forstå belastningen kvinner om de må fremstille seg for en abortnemnd og beskrive sin egen veldig personlige situasjon. Da er det enda mer uforståelig at Høyre kaster abortloven inn i et maktspill. Det er et lite egnet forum for slike diskusjoner, legger Huitfeldt til

Nektet å svare

Barneministeren ble før jul utfordret av Annette Trettebergstuen (Ap), gjennom et skriftlig spørsmål, til å gi til kjenne sitt syn på mulige endringer i abortloven, men sendte da spørsmålet videre til helseminister Bent Høie (H).

Bakteppet var VGs intervju med statsminister Erna Solberg (H) i oktober, da hun åpnet for å drøfte endringer i abortlovens paragraf 2c med KrF.

Helleland sier at hennes personlige episode er et bakteppe for sitt eget syn på denne bestemmelsen:-

– Jeg forholder meg til Jeløy-erklæringen og det som er regjeringens politikk knyttet til abort, sa Helleland i stortingssalen, da Ingvild Kjerkol (Ap) utfordret henne til å klargjøre synet på kvinners rett til selvbestemt abort.

Spørsmålet var knytte til Hellelands engasjement i en global bevegelse som står opp for kvinners rett til abort.

– Jeg er fornøyd med dagens lovgivning og dagens praksis, la Helleland til.

Kjenner ikke utfallet

På VGs spørsmål sier Helleland at hun ikke kjenner utfallet av diskusjonene med KrF om abortloven i regjeringsforhandlingene på Granavollen. Det er ventet at partiene får presentert en fremforhandlet regjeringsplattform med fire partier torsdag ettermiddag.

– Jeg kan ikke tro at det blir noen endringer i abortloven etter debatten som vi har hatt etter at statsministeren åpnet for diskusjoner, sier Anniken Huitfeldt.