Arkivfoto fra bommen ved Leiro på riksvei 7. Foto: Statens vegvesen / NTB scanpix

Kolonnekjøring og stengte fjelloverganger i Sør-Norge

INNENRIKS 2019-01-14T05:39:12Z

Det er kolonnekjøring på flere fjelloverganger i Sør-Norge på grunn av uvær. To fjelloverganger er stengt.

Publisert: 14.01.19 06:39 Oppdatert: 14.01.19 07:02

Det er kolonnekjøring på både E134 Haukelifjell, riksvei 7 Hardangervidda, riksvei 52 Hemsedalfjellet, riksvei 13 Vikafjellet og riksvei 15 Strynefjellet, melder Statens vegvesen .

To fylkesveier over fjellet er stengt: Fylkesvei 50 Aurland-Hol og fylkesvei 53 Årdal-Tyin.

E16 Filefjell er imidlertid åpen mandag morgen.

Meteorologisk institutt sendte søndag ut farevarsel om både vanskelige kjøreforhold og kraftige vindkast i forbindelse med to polare lavtrykk som var på vei mot Trøndelag . Det er meldt om kraftig vind fra nordvest med vindkast på omkring 25–35 meter per sekund. En av konsekvensene er vanskelige kjøreforhold som følge av snøfokk. Det melder NTB.

Det er dessuten meldt om stor snøskredfare i Trollheimen, Romsdal, på Sunnmøre og i Indre Fjordane mandag.

Sjekk været der du bor på pent.no

Varierer i styrke

– Et polart lavtrykk dannes over polare områder når kjølig kald luft skylder over det relativt varme vannet, forklarte vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Knut Egil Haga, til VG søndag.

Han fortalte at værfenomenet er relativt vanlig på vinterstid, men at det varierer i styrke og intensitet.

Søndag spådde han stiv og sterk kuling på utsatte steder på Øst- og Vestlandet, regn på Vestlandet og snø i Agder.

– Østafjells vil temperaturen holde seg på rett under 0 grader de fleste steder.