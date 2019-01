FÅTT NOK: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vise folk i Oslo mer respekt. Foto: Frode Hansen

Raymond Johansen til Sp-Trygve: Dette finner jeg meg ikke i

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vise Oslo-folk mer respekt.

– Det må gå an å ta opp utfordringer som finnes i Distrikts-Norge og Bygde-Norge uten at man samtidig skal si noe negativt og karikere Oslo og folk som bor der, kommer det stramt fra Ap-toppen.

Sp-leder Slagsvold Vedum har igjen startet en debatt om by og land etter han gikk hardt ut mot Oslo-makten i et større VG-intervju sist helg .

Johansen, som både er byrådsleder i Oslo og Aps partisekretær, har fått nok.

– Jeg ønsker en debatt om hvordan du skal klare å ha livskraftige distrikter, men jeg finner meg ikke i at Oslo og Oslo-folk skal karikeres som en del av den debatten, sier Johansen til VG.

– Grunn analyse

Venstres Atle Hamar beskyldte i går Sp-lederen «stakkarsliggjøre», «svartmale» og få livet som leves i Bygde-Norge til å fremstå som «tilbakestående» og «sutrende». Ap-Johansen reagerer på at bygda alltid settes opp mot Oslo.

– Det er legitimt å ta en debatt om forskjeller og eliter, men å gjøre dette kun til et geografisk spørsmål vitner om en meget grunn analyse. Det er intet sted i Norge som har større forskjeller enn Oslo. Det er ingen andre steder hvor de strukturelle utfordringene og ledigheten er større enn i deler av Oslo, sier Johansen.

Byrådslederen sier at en hjelpepleier som bor på Manglerud, tar T-banen til jobb og går forbi Stortinget hver dag, ikke har mer makt enn noen som bor utenfor Oslo.

– Det er de som sitter inni der, representanter fra hele landet, som er eliten. Oslo er en innflytterby. Oslo er gjennomsnittet av Norge, sier Johansen til VG.

Vedum slår tilbake

– Punkt én: Jeg har ikke sagt et vondt ord om folk som bor i Oslo, sier Trygve Slagsvold Vedum .

– Ikke?

– Nei. Det jeg har sagt er at jeg kjemper for vanlige arbeidsfolk, mot regjerings maktarroganse. I dette VG-intervjuet var jeg knalltydelig på at det er grunnleggende feil at de som har de største inntektene skal få de største skattelettelsene, mens vanlige arbeidsfolk får avgiftsskjerpelsene, sier Slagsvold Vedum.

– Du mener det er urimelig å kritisere deg for å sette by mot land, Oslo mot distrikt?

– Ja, hvis en leser dette VG-intervjuet, så er den yrkesgruppen jeg trekker frem taxisjåførene i Oslo, at de skal ha levelige arbeidsvilkår. Raymond burde støttet meg i denne kampen mot regjeringens maktarroganse, sier Slagsvold Vedum.