Advarer mot «mobbeapp»: – De skrev at hun måtte regne med å bli voldtatt

Foreldre raser mot «mobbeappen» Tellonym, etter at barna deres blir utsatt for grov hets.

– De beskyldte henne for å bruke dop, skrev at hun måtte regne med å bli voldtatt, bli behandlet som ludder og at foreldrene hennes måtte være både blinde og dumme, sier Barbro Sivertsen fra Vesterålen.

Hun forteller om hva som møtte henne da datteren på 13 år viste frem innholdet i Tellonym, en app basert på anonym kommunikasjon og som brukes av barn ned i barneskolealder. På appen fikk moren se hvordan datteren ble hetset.

– Jeg ble sint, redd og flau, sier hun.

VG har skrevet at blant annet Halden kommune har gått ut og bedt folk om å slette appen.

Sivertsen forteller at datteren taklet situasjonen godt og tok igjen med kritikerne.

– Hun er veldig jordnær og ordsterk, så hun svarte tilbake at det var stygt å snakke slik om folk, og at de burde ha andre ting å gjøre. Deretter ba vi henne slette appen, og det gjorde hun, sier moren.

Moren tok så opp saken med de andre foreldrene i klassen, lærer og rektor.

Hva er Tellonym? Et sosialt nettverket basert på anonym kommunikasjon.

Appen har 13-årsgrense i vilkårene. Barn under 16 år som vil opprette konto, må oppgi e-postadressen til en foresatt som kan gi samtykke.

Tellonym er merket med aldersgrense 17+ i AppStore og med «ParentalGuidance» i GooglePlay.

«Vondt å lese»

– Det var vondt å lese, sier Annette Motrøen Könberg om de nedsettende ordene hun fikk lese om datteren, publisert på Snapchat via Tellonym.

Hun forteller at barna ofte spør om å rangere bestevenner, eller stiller spørsmålet «Hva synes du om meg», eller «hva synes du om [navn]».

– Mange 12-åringer har ikke utviklet muligheten til å forstå konsekvenser, sier hun.

Hun legger til at hun setter pris på alle som gikk inn og forsvarte datteren, da kritikken haglet.

«Det mest ærlige stedet på internett»

Tellonym, som markedsfører seg som «Det mest ærlige stedet på internett», frister blant annet med at du kan «se hva vennene dine tenker om deg» og besvare spørsmål anonymt.

Tellonym har ifølge egne hjemmesider over ti millioner registrerte brukere fra over 100 forskjellige land, og ifølge appens nettside sendes det over én million meldinger daglig.

Flere kommuner har allerede advart mot Tellonym, og i forrige uke valgte Halden kommune å gjøre det samme gjennom et brev der de oppfordrer skoleelevene til å slette appen.

– Dette er ikke et problem ved én enkelt skole. Dette skjer ved alle barne- og ungdomsskoler i Halden, og det skjer ved andre skoler landet rundt, sier kommunalsjef Andreassen i skrivet, som er publisert på kommunens hjemmeside .

Mangler språkfilter

Tellonym har ikke svart på VGs henvendelser, men har tidligere uttalt til NRK at de tillater anonyme tilbakemeldinger i appen for å skape en kultur basert på indre verdier. Selskapet innrømmet også at de sliter med å følge opp sikkerheten for norske brukere, på grunn av manglende språkfilter, noe de i september uttalte at de jobber med å få på plass.

På egne hjemmesider skriver de at nettmobbing er noe appen ofte blir assosiert med, og at rundt tre prosent av den daglige kommunikasjonen på appen bryter retningslinjene. Av disse er det enklere å oppdage brudd og blokkere korte meldinger, med maksimum 15 tegn, enn lengre meldinger. Av de lengre, blir omtrent halvparten av bruddene fanget opp og fjernet.

I september skrev selskapet at de har jobbet med å forbedre algoritmene laget for å fange opp hets og trakassering, og at de «kontinuerlig jobber med å gjøre Tellonym enda tryggere.»