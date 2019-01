Lørenskog-forsvinningen: Søker med hunder rundt ekteparets bolig

INNENRIKS 2019-01-10T09:54:04Z

På grunn av alvorlige trusler har ikke politiet kunnet søke med hunder i området rundt ekteparet Hagens bolig på Fjellhamar i Lørenskog.

Publisert: 10.01.19 10:54

Politiet satte i ni-tiden torsdag morgen inn kriminalsøkshunder for å lete etter biologiske spor i området utenfor boligen til ekteparet Hagen, etter forsvinningen av Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) .

Hundeførere har søkt med to forskjellige hunder i hovedsak i hagen bak ekteparets bolig ned mot Langevannet, og ellers innenfor grensen til ekteparets eiendom i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog.

Politiet opplyste på en pressekonferanse om forsvinningssaken onsdag, at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen trolig ble bortført fra boligen det nå gjøres søk rundt.

Hundefører opplyser til VG på stedet at hundene blant annet leter etter biologiske spor.

Etter rundt to timers søk med to forskjellige hunder, opplyste en av politiets hundeførere til VG at de foreløpig ikke har gjort funn.

Politiet har tidligere ikke kunnet gjennomføre søk med hund rundt boligen, fordi de fryktet at motparten drev med kontraspaning.

I brevet Tom Hagen fant i boligen, ble det fremsatt trusler om at Anne-Elisabeth ville bli drept, dersom politiet ble involvert.