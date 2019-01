VIL SATSE PÅ INNOVASJON: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil at vi skal bruke pengene i helsenæringen smart i tiden som kommer, og vil at det satses mer på persontilpasset medisin. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Røe Isaksen: Vil bruke millioner på «fremtidens behandling»

INNENRIKS 2019-01-18T15:27:52Z

Forskning på medisin tilpasset den enkelte pasient kan bidra til flere arbeidsplasser i fremtiden og gi Norge nye inntektskilder, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Publisert: 18.01.19 16:27

Denne uken gir et stort nordisk forskningssamarbeid hele 165 millioner kroner til innovasjon innenfor persontilpasset medisin, som kort forklart er medisinsk behandling tilpasset hver enkelt pasient.

– Vi kommer til å bruke utrolig mye penger på helse i årene som kommer. Det kommer ikke til å være bærekraftig om vi ikke bruker pengene smart. Det er viktig både for å skape flere arbeidsplasser, og for å skape nye eksportindustrier, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til VG.

Han har tidligere omtalt satsingen på helsenæringen som «et av de økonomiske beina vi skal stå på i fremtiden».

Til våren kommer Røe Isaksen og helseminister Høie med Norges første stortingsmelding om helsenæringen, som handler om å legge til rette for innovative og smarte løsninger i helsesektoren – i en tid hvor utgiftene øker kraftig.

Fakta om helsenæringsmeldingen * Med helsenæring menes grovt sett næringslivet som utvikler og produserer varer og tjenester for helsesektoren. Noe forskningsvirksomhet omfattes også av definisjonen. * Som en del av meldingsarbeidet har departementene gjennomført studieturer til Canada, Minneapolis i USA, København og Stockholm. Mange av våre naboland er langt fremme innen utviklingen av helseteknologi. I Danmark blir denne næringen sett på som landets olje

– Norges befolkning blir stadig eldre og lever lenger, og vi har stadig høye forventninger til kvaliteten på helsetjenester, sier Røe Isaksen.

Nettopp for å møte disse utfordringene i tiden som kommer mener næringsministeren det er viktig at vi satser på ny teknologi og nye løsninger:

– Det må satses på innovasjon, på kompetansen og ressursene som finnes i norske bedrifter. Gjennom forskning og ny teknologi utvikler vi morgendagens løsninger. Pengene fra Forskningsrådet er et godt eksempel på at vi er med på å utvikle fremtidens løsninger, sier han.

Persontilpasset medisin handler om nøyaktig og målrettet forebygging, diagnostisering og behandling som muliggjøres på grunn av bioteknologi og digitalisering.

– Persontilpasset medisin er en kjempespennende trend innen helsenæringen. Kort oppsummert handler dette om å tilpasse behandlingen bedre ved bruk av data og informasjon. Det kan dreie seg om behandling av revmatisme, søvnforstyrrelser, eller om pleietrengende som kan ha nytte av skreddersydde behandlingsopplegg, sier han.

Persontilpasset medisin Med persontilpasset medisin menes forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte

Økt treffsikkerhet vil gi større effekt og færre bivirkninger

Molekylærbiologi og genetikk er sentralt i persontilpasset medisin. Forskning på feltet kan også bruke andre type data som informasjon om livsstil og påvirkning fra miljøet

Røe Isaksen mener utviklingen er positiv for enkeltpasienter:

– Mitt ansvarsområde i dette er at dette kan bidra til både arbeidsplasser og eksportnæring, men det ligger tung forskning til grunn. Slikt tar tid, og det er viktig at vi bruker tid og ressurser på dette. Derfor spleiser de nordiske landene 165 millioner kroner på dette. Ny forskning og kunnskap vil, hvis de lykkes, bidra til å forbedre livene til enkeltpersoner, sier han.

Totalt er det 165 millioner kroner som gis til ulike forskningsprosjekter fra nordiske forsknings- og innovasjonsråd.

De norske pengene kommer gjennom regjeringens teknologiløft i statsbudsjettet for 2019. Totalt 52 millioner kroner til de norske deltagerne i prosjektet (40 millioner fra Forskningsrådet, og NordForsk gir fire millioner euro til de norske prosjektene).

– Tildelingen er en viktig milepæl for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin i Norden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen i en pressemelding.

Han mener Norden er i en posisjon til å ta føringen internasjonalt og bli en unik testarena innen persontilpasset medisin.

– Med gode helsedata fra til sammen nær 30 millioner innbyggere vil Norden ha et internasjonalt fortrinn i arbeidet med å utvikle og innføre mer treffsikre behandlingsmetoder for mange ulike sykdommer. De nordiske landene har ganske like helsetjenester og møter mange av de samme utfordringene. Derfor er samarbeid med godt etablert og internasjonalt posisjonert helseindustri i våre naboland viktig for norsk helsenæring, sier Røttingen.