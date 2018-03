SKADET HER: På Voksenlia stasjon, stoppet etter Holmenkollen opp mot Frognerseteren, hersket det panikk lørdag kveld. Søndag morgen var det stille på stasjonen. Foto: Hallgeir Vågenes

Fortsatt alvorlig for ung kvinne etter Kollen-kaos

Publisert: 11.03.18 09:11 Oppdatert: 11.03.18 10:49

VOKSENLIA (VG) Tilstanden for kvinnen som ble alvorlig skadet etter at hun falt ned i T-banesporet på Voksenlia stasjon lørdag, er uendret.

– Jeg har ikke noe mer informasjon enn at tilstanden fortsatt er alvorlig for kvinnen, som er i slutten av tenårene, sier politiets operasjonsleder Tor Grøttum.

Folkefesten i Holmenkollen lørdag endte i fullstendig kaos . En kvinne ble sendt til sykehus etter å ha havnet under T-banen. I tillegg fikk syv personer strømrelaterte skader, fem av disse var vektere.

Frivillige rydder søppel

Søndag er det en ny dag for skifest i Kollen. Pressesjef Emilie Nordskar i Holmenkollen skifestival forteller at det er ventet langt færre mennesker utenfor anlegget, der problemene lørdag oppstod.

– Vårt viktigste mål i dag er at det skal være trygt for publikum å være her, og vi har satt i gang tiltak for å få til det, sier Nordskar.

– Frykter dere liknende problemer i dag?

– Det er ventet omtrent like mange på stadion, men totalt sett en del færre mennesker. I tillegg har søndagen en tydeligere familieprofil, så det skal bli en fin dag her i dag.

Da VG gikk langs løypene ved Frognerseteren klokken 8 søndag morgen, lå ølbokser, vinflasker og annet søppel strødd. Slik vil det ikke være når konkurransene går i gang, lover Nordskar.

– Vi har frivillige som rydder og står på. De har gjort en kjempejobb og kommer til å fortsette med det arbeidet utover dagen i dag.

Oppfordrer folk til å ta turen

Operasjonsleder Grøttum i politiet mener også det er helt trygt å ta turen til Kollen søndag. Han forteller at politiet har styrket sine mannskaper på stedet som følge av hendelsene lørdag.

– I dag blir det ikke skummelt i Kollen. Vi anbefaler og oppfordrer folk til å ta turen. Der er det sikkert, det kan jeg garantere.

Skal evalueres

Både politiet og arrangøren bekrefter samtidig at kaoset i går skal bli evaluert.

– Vi skal ta en gjennomgang av rutiner og ta grep slik at det som skjedde på lørdag, ikke skal skje igjen, sier Grøttum.

Det var ventet omkring 100.000 mennesker på Holmenkollen skifestival gjennom helgen. Ifølge arrangøren kan det imidlertid ha vært 100.000 mennesker i området bare på lørdagen .

– Vi vil umiddelbart etter dagen i dag sette oss ned med politiet og evaluere helgen for å se på hvilke tiltak vi kan sette inn neste år, sier Nordskar.