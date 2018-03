ALVORLIG: Nødetatene jobber på stedet der en moped har kollidert med en lastebil. Foto: Joakim Halvorsen

En mann døde etter ulykke i Trondheim

Publisert: 09.03.18 14:52 Oppdatert: 09.03.18 17:03

Føreren av en lett motorsykkel døde da han kolliderte med en lastebil i Brattbergveien i Trondheim fredag ettermiddag.

Politiets operasjonsleder, Stig Roger Olsen, opplyser at de nærmeste pårørende er varslet.

– Sammenstøtet har skjedd mellom en lett motorsykkel og en lastebil med henger. De tekniske undersøkelsene som er gjort, har ført til at førerkortet til lastebilsjåføren er beslaglagt. Dette er på grunn av at det er regnet som et vikepliktsbrudd, sier Politiets operasjonsleder, Stig Roger Olsen.

Ulykken skjedde i Brattsbergveien i Trondheim rundt klokken 14.12.

Operasjonslederen forteller at føreren av lastebilen kom fra hendelsen uten fysiske skader.

– Han ble kjørt til legevakten, og vil få oppfølging, sier Olsen.

Veien forbi ulykkesstedet var en periode stengt, men Olsen forteller at veien nå er åpen igjen.

Politiets krimteknikere og ulykkesgruppen i Statens vegvesen har jobbet på stedet for å sikre spor.